Dall’auto allo scooter: lo sharing “totale” va a Corrente

Lo sharing di Corrente raddoppia e da oggi aggiunge alle azzurre Renault Zoe gli scooter Askoll. La soluzione è integrata nella stessa App e collegata all’abbonamento Tper, la società del trasporto pubblico di Bologna da cui è nata Corrente nel 2018.

A Bologna 100 e-scooter Askoll in sharing

Oltre ai bus sempre più green (è in corso la conversione a mezzi elettrici e ad idrogeno) e alle auto elettriche, nel Gruppo Tper ora arrivano anche gli e-scooter.

Si parte con una flotta di 100 ciclomotori 100% elettrici (Askoll Evo ES2, categoria L1) che si prenotano, sbloccano e rilasciano a fine utilizzo direttamente dallo smartphone e con la medesima app Corrente già installata per fruire del car sharing. Come le autovetture, anche gli scooter elettrici dello sharing Corrente sono a flussio libero: possono essere prelevati ovunque si trovino all’interno dell’area urbana e abbandonati onvunque, purchè correttamente posteggiati e sempre all’interno della stessa area. Per poter rilasciare lo scooter l’utente dovrà metterlo sul cavalletto e dimostrare, con una foto, di aver utlizzato un’area di sosta consentita. Il servizio è riservato ai maggiorenni dotati di patente A o patente B.

Unica app, tariffe scontate per abbonati ai bus Tper

La tariffa è di 0,34 euro al minuto (18 all’ora, 59 al giorno, 99 per due giorni). I possessori di abbonamento annuale a Tper pagheranno invece una tariffa ridotta di 0,24 euro al minuto (12 all’ora, 39 al giorno e 74 per due giorni). E’ possibile creare account dedicato per usufruire di speciali condizioni business. In occasione del lancio dell’e-scocoter sharing, Corrente offrirà ai primi 900 utenti che ne faranno richiesta una promozione del valore di 200 euro: caricando 20 euro di credito, se ne vedranno accreditare 220, da consumarsi però entro l’anno.

La presidente Gualtieri: sinergia bus, auto e scooter

La strategia, hanno spiegato il presidente di Tper Giuseppina Gualtieri e il Direttore di Corrente Fabio Teti, è considerare auto e scooter elettrici in sharing “come elementi complementari e sinergici rispetto alla rete di autobus e filobus per soddisfare, con flessibilità, ogni tipo di esigenza“.

Con la stessa applicazione si potrà scegliere se visualizzare le sole auto, i soli scooter o entrambe le flotte di veicoli direttamente sulla mappa disegnata nell’app Corrente.

Le modalità: casco in testa e no ai posteggi selvaggi

Una volta individuato il mezzo prescelto, si potrà prenotare e sbloccarlo esattamente come già avviene da oltre quattro anni con le autovetture. Nell’ampio bauletto dell’e-scooter Askoll l’utente troverà due caschi di misure diverse e cuffie ‘sottocasco’ usa e getta per massimizzare l’igiene. I due caschi andranno riposti a fine noleggio e solo chiudendo correttamente il bauletto sarà possibile terminare l’utenza.

Gli e-scooter Askoll di Corrente hanno un’autonomia di circa 70-80 km alla velocità massima di legge di 45 km/h. La batteria non dovrà essere ricaricata: è rimuovibile e verrà sostituita dal servizio di manutenzione della società.

A differenza delle vetture, gli e-sclooter non potranno transitare nelle corsie preferenziali, mentre possono circolare nella ZTL e nella zona “U”. Anche le aree di prelievo e rilascio sono leggermente diverse, come è facilmente verificabile sull’app.

Dopo la presentazione alla città e alle istituzioni, in piazza Lucio Dalla sulle note de “Il motore del 2000”, un successo del grande cantautore bolognese, i 100 Askoll con livrea a pois azzurri e blu sono stati immediatamente dispiegati in alcuni punti strategici del capoluogo emiliano per il debutto su strada.

Nell’occasione il direttore Fabio Teti ha annunciato che, dopo il difficile biennio della pandemia, Corrente è ripartito a pieno regime, raggiungendo gli 80 mila iscritti. Ad oggi, dopo quattro anni di vita, lo sharing elettrico bolognese ha totalizzato 10 milioni di km percorsi a zero emissioni.

