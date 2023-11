Stop alla ricarica fuori Italia con Enel X: perché?

Stop alle ricarica fuori Italia con Enel X Way: Fabio, un lettore emiliano, ha ricevuto la notifica della società e chiede che cosa sta succedendo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Stop alla ricarica fuori Italia: “Qui si va indietro, invece che avanti”

“I mmagino abbiate ricevuto la news da parte di Enel X di ieri in cui si parla di una modifica del contratto di fornitura. In particolare a breve non si potrà più (si parla di un tempo breve, ma indefinito) utilizzare l’app per le ricariche all’estero. Ma tra Enel X e Be Charge, avete notizie sul perché di queste scelte? C’è qualcosa a livello internazionale di cui gli utenti non sono al corrente? Con la possibilità del roaming sembrava tutto più semplice, ma ultimamente sembra stia tutto ritornando indietro di anni, un’app per ogni operatore. Per me la scelta, appena scadrà l’ultimo mese dell’abbonamento con Be Charge, sarà di utilizzare quanto messo a disposizione da Skoda, vendor della mia vettura. C’è qualcosa che mi sfugge nelle strategie commerciali dei principali operatori nazionali dell’ultimo periodo “ .

E perché a Modena le colonnine Hera vanno a singhiozzo?

“ Altra piccola nota. Visto che avete i contatti con Hera, provate a chiedere come mai molte stazioni di ricarica presenti nel comune di Modena spesso sono fuori servizio per vari motivi. Sembra che il business in questione non gli stia particolarmente a cuore.

Se le colonnine sono fuori servizio è sicuramente un potenziale mancato guadagno. Forse non è un business non particolarmente redditizio? Molte colonnine sono uguali a quelle di Enel X, però quelle di quest’ultimo operatore raramente le trovo non funzionanti. Saluti “. Fabio Gozzi