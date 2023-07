Colonnine fuori uso, Hera si scusa e spiega

Colonnine fuori uso a Modena: dopo il nostro articolo Hera si scusa e spiega che cosa è successo alle tre ricariche non funzionanti. Vaielettrico risponde.

Colonnine fuori uso, vittime di “danni fisici e atti vandalici”

“Gentile Redazione, in merito all’articolo “Una vita a ostacoli: è questa l’auto elettrica?” pubblicato il 2 luglio 2023, Hera Comm, società che gestisce le infrastrutture di ricarica menzionate, prima di tutto desidera scusarsi per i malfunzionamenti citati. Ci impegniamo ogni giorno a fare della mobilità elettrica un’opzione concreta, Stiamo gradualmente sviluppando una capillare rete di ricarica pubblica, che ad oggi comprende oltre 500 punti, a cui se ne stanno per aggiungere ulteriori 150 di cui 75 a ricarica rapida (fast charge). E mettiamo a disposizione dei nostri clienti un’ampia gamma di prodotti e servizi per accompagnarli nella transizione verso una mobilità sostenibile. Le colonnine di ricarica pubblica rappresentano uno di questi servizi. Si tratta di infrastrutture molto delicate e, in quanto ubicate su suolo pubblico, purtroppo soggette a danni fisici ricorrenti, collegati sia al loro utilizzo sia ad atti vandalici“.

Su 40 colonnine a Modena solo 4 erano fuori servizio

“Dovendo riconoscere gli utenti che le utilizzano, le infrastrutture dispongono poi di una loro connettività, che in alcune circostanze può venire a mancare per problemi di rete o di dialogo con il centro di controllo. Inoltre, essendo alimentate dalla rete elettrica, è possibile che in occasione di discontinuità dell’alimentazione possano attivarsi dei meccanismi interni di protezione che determinano il temporaneo stato di inutilizzabilità. Nello specifico, delle 40 colonnine che Hera Comm gestisce nel Comune di Modena, alla data dell’articolo quattro si trovavano in stato di manutenzione, tre delle quali sono quelle segnalate. Le altre 36 erano perfettamente funzionanti. Delle quattro fuori uso, due hanno subito danni fisici che ne hanno causato lo spegnimento alla fine del mese di giugno (Piazzale Risorgimento e viale Nicola Fabrizi). Mentre le altre due (viale Italia e viale Trento e Trieste) non erano momentaneamente accessibili a causa di problemi di connettività“.

“Come stiamo intervenendo sulle ricariche non funzionanti”

“Hera Comm monitora costantemente e in tempo reale il loro funzionamento grazie al centro di controllo. Quando non sono operative, viene attivata immediatamente un’analisi dei dati comunicati dalla colonnina per individuare la tipologia di problema. E, conseguentemente, prevedere un intervento di manutenzione, sostituzione o correzione software. Nel caso delle infrastrutture citate, per una di esse era già stato programmato l’intervento di sostituzione per il 3 luglio, poi regolarmente effettuato. Per un’altra era stato richiesto l’intervento del distributore di energia per riattivare il quadro di distribuzione. Mentre per le altre due sono in corso accertamenti per portare alla risoluzione del problema o successiva sostituzione. Può essere utile ricordare che lo stato delle colonnine (disponibili, occupate, in manutenzione) è visibile in tempo reale sia tramite l’app Heraricarica sia attraverso le app degli operatori che le includono nel proprio network. Inoltre, i clienti che riscontrano malfunzionamenti possono segnalarli al numero verde 800.087.591 e ricevere assistenza tutti i giorni 24h/24h“.

Colonnine fuori uso, spiegazione apprezzata: il nostro punto di vista è…

Risposta. Ringraziamo Hera per la spiegazione e anche per essersi scusata con gli utenti, cosa abbastanza rara nel settore delle utilities. Articoli come quello pubblicato non vogliono mettere in croce questo o quell’operatore. Ma piuttosto segnalare quel che non va per far sì che gli automobilisti possano contare su un servizio di ricarica affidabile e capillare. Evidentemente siamo stati sfortunati, essendo incocciati in tre delle quattro colonnine non funzionanti delle 40 che Hera gestisce a Modena. Il nostro auspicio è che gli interventi di ripristino siano sempre più tempestivi. È vero che si consulta la app per vedere se la colonnina è ok, ma capita di essere già per strada e di dirigersi per abitudine verso la colonnina più vicina. Oltretutto si tratta di stazioni in AC, in cui la ricarica dura ore: si lascia l’auto per poi tornare a riprenderla a operazione conclusa. E se le colonnine più vicine sono k.o. non è certo una comodità...