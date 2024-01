Stellantis, VW, E.ON e Euro Group: settimana flash

Stellantis e Volkswagen dettagliano i risultati di vendite 2023. E.On apre un grande centro di test di ricarica. Euro Group in Messico / Settimana in 4 flash.

Stellantis: 14,2% la quota di mercato Europa 2023

Sono cresciute del 14% le vendite di auto elettriche del gruppo Stellantis nel 2023. La concorrenza ha fatto meglio (Volkswagen Group +35%, Tesla +38%), ma va detto che il grosso dei modelli EV di Stellantis è in arrivo tra quest’anno e il 2025. La quota di mercato EV del Gruppo nato dalla fusione tra PSA e FCA è ora del 14,2%. In una nota la holding guidata da Carlos Tavares assicura che “le vendite di veicoli elettrici sono in costante aumento su base trimestrale. Consentendo a Stellantis di conquistare un meritato podio nella classifica delle vendite in Europa”. I modelli più venduti sono stati Fiat 500e, Peugeot e-208, Opel Corsa-e e Jeep Avenger. La gamma di veicoli commerciali BEV Pro One ha conquistato una quota di mercato del 38,6%.

Le 8 EV più vendute del gruppo VW

Dopo avere annunciato le vendite elettriche di gruppo, la Volkswagen ha pubblicato il dettaglio delle immatricolazioni per singolo modello. Sul gradino più alto del podio si conferma l’accoppiata VW ID.4/ID.5 (223.100 auto vendute), che precede VW ID.3 (140.800) e Audi Q4 (111.700). Seguono Skoda Enyaq iV (81.700), Audi Q8 (49.000), Cupra Born (45.300), Porsche Taycan (40.600) e VW ID. Buzz (28.600). Quanto ai singoli marchi, la Volkswagen resta in testa con 394 mila auto vendute (+21,1%). Al secondo posto c’è Audi, con 118.200 immatricolazioni (+51%) e una quota sul totale del 6,2%. Skoda, che dispone di un solo modello, si è fermata a 81.700 (+52.1%), davanti a Seat/Cupra (45.300, +44.3%) e a Porsche (40.600, quota sul totale del 12.7%).

E.ON apre un grande centro per testare le soluzioni di ricarica

E.ON ha aperto a Essen il più grande centro per i test e l’innovazione, indipendente dal produttore, nell’ambito dell’e-mobility. Obbiettivo: testare e studiare diverse soluzioni di ricarica per veicoli elettrici e la loro integrazione intelligente nell’ecosistema energetico. Disponibili più di 25 stazioni e ambienti di prova digitali per testare veicoli, stazioni di ricarica, wallbox e accessori, coprendo un’area totale di circa 10.000 metri quadrati. Il laboratorio dispone anche di 5 speciali camere climatiche. Queste permettono agli ingegneri di E.ON di simulare tutte le condizioni di temperatura che si verificano nel mondo, dal freddo gelido al caldo estremo. Ad esempio, il comportamento di ricarica può essere testato a temperature comprese tra meno 40 e più 50 gradi Celsius. Ciò significa che i clienti, come le case auto, non devono effettuare test lunghi e costosi in ambienti reali. Oltre alla ricerca e allo sviluppo, E.ON utilizza il Test Lab anche per formare clienti e partner in materia di installazione e manutenzione.

EuroGroup Laminations: inaugurato lo stabilimento messicano

EuroGroup Laminations, azienda lombarda che produce di statori e rotori per motori elettrici, ha inaugurato un nuovo stabilimento a Querétaro, in Messico. L’investimento complessivo da eseguire è di circa 50 milioni di euro. Dopo l’investimento di start-up per la produzione per il segmento EV nel 2016, la crescita sostenuta registrata nel mercato della e-mobility ha spinto il gruppo ad attivare un programma addizionale di sviluppo del sito. Sono circa 10.000 i mq per il segmento EV & Automotive, che vanno ad aggiungersi ai 21.000 mq già esistenti, con un ampliamento del 43% della superficie coperta. Questo passo segna il raddoppio della capacità produttiva installata per il segmento EV, si legge in una nota. Il nuovo sito di Querétaro va ad arricchire il parco produttivo di EuroGroup Laminations a livello globale, che risulta adesso composto da 13 stabilimenti. Sette sono in Italia e sei all’estero (due in Messico e Cina, uno negli Stati Uniti e uno in Tunisia).