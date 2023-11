Stellantis si allea coi cinesi anche nelle batterie e sceglie il partner più solido a livello mondiale, CATL. Puntando sulla produzione congiunta di batterie LFP.

Stellantis si allea coi cinesi: patto con CATL per le LFP

Se non puoi batterlo il tuo nemico, meglio allearsi. Il n.1 di Stellantis Carlos Tavares sembra rifarsi a questa massima nei confronti dei concorrenti cinesi. Il suo collega della Renault, Luca De Meo, continua ad attaccare a testa bassa l’aggressività delle aziende cinesi, per una concorrenza ritenuta scorretta. Lui firma un’alleanza dietroo l’altra: dopo l’accordo con un produttore di auto come Leapmotor, firmato un mese fa, ecco quello con CATL per le batterie. I due dovrebbero dare vita a uno stabilimento in Europa e concentrarsi sulle batterie al litio ferro fosfato (LFP), considerate ideali per veicoli di dimensioni medie. Più economiche, durature e anche più rapide da caricare delle batterie al litio più diffuse. E già in uso a grandi produttori, tra cui Tesla. “Grazie alla lunga durata e all’elevata stabilità termica, la tecnologia LFP consentirà a Stellantis di produrre autovetture, crossover e SUV elettrici durevoli, economici e di alta qualità nei segmenti B e C“, conferma Stellantis.

Nascerà una fabbrica comune (da escludersi in Italia)

Il comunicato ufficiale non dice dove verrà costruita la nuova fabbrica comune. Da escludersi l’Italia, che resta fuori da questo tipo di investimenti per la manifesta avversione del governo all’elettrico. “Questo accordo con CATL sulle batterie LFP è un ulteriore elemento della nostra strategia di lungo termine per garantire la libertà di movimento della classe media europea”, si limita a dir Tavares. “CATL è un’azienda leader in questo settore. Tramite i nostri marchi iconici, offriremo ai clienti una tecnologia di batterie innovativa e accessibile. E che ci aiuterà a raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2038”. Aggiunge Robin Zeng, n.1 di CATL: “Grazie alla consolidata esperienza di Stellantis nella produzione di auto e all’avanzata tecnologia delle batterie CATL, questa partnership rappresenta un passo decisivo nel percorso di entrambe le aziende”.