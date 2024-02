Spunta il sole nel buio norvegese grazie a una EV

Spunta il sole nel buio norvegese (pochissima luce naturale anche di giorno in inverno) grazie a un disco LED di 5 metri alimentato da una Kia EV9.

L’installazione di Kia stata realizzata in collaborazione con lo studio di design esperienziale VOID e con l’agenzia creativa Innocean. Con l’obiettivo di dare una dimostrazione pratica delle capacità di alimentazione della tecnologia Vehicle-to-load (V2L) di EV9. L’installazione luminosa è stata allestita nel campeggio Rampton, che si trova su un fiordo a 35 km a sud-ovest di Oslo. Questa pittoresca spiaggia, con una piccola isola di fronte, era il luogo ideale per riprodurre l’alba lungo la costa. Una volta illuminato, il sole artificiale poteva essere visto da diversi km di distanza. La Casa coreana assicura che la EV9 ha viaggiato da Oslo a Rampton, ha alimentato il disco LED per 24 ore e poi è tornata a Oslo senza preoccupazioni in termini di autonomia. È possibile vedere il documentario che è stato dedicato all’installazione luminosa cliccando qui.

La ricarica bidirezionale consente all’energia di fluire in entrambe le direzioni, in entrata e uscire dal veicolo. La tecnologia V2L, in uso anche da altri brand, è stata introdotta per la prima volta da Kia con la EV6 e disponibile di serie con la EV9. Su quest’ultima consente di alimentare apparecchi da 110V/220V con la batteria da 99,8 kWh, collegando il cavo alla porta di ricarica del veicolo. La stessa tecnologia consente la ricarica V2H (Vehicle-to-Home, cedendo energia alle utenze di casa), V2G (Vehicle-to-Grid, alla rete) e V2V (Vehicle-to-Vehicle, da auto ad auto). Negli Stati Uniti, Wallbox, un leader nelle soluzioni di ricarica e gestione dell’energia, collabora con Kia per portare la ricarica bidirezionale ai clienti. In Europa, Kia sta sviluppando un progetto pilota V2G nei Paesi Bassi con un Jedlix.