Spring o nuova C3? Il dubbio di Emanuele

Spring o nuova C3? Emanuele, un lettore veneto, era orientato sulla prima, poi l’arrivo della Citroen elettrica gli mette dei dubbi: quale scegliere? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Spring o nuova C3? Hanno praticamente lo stesso prezzo…

“Sono da qualche anno un vostro lettore, abito in provincia di Treviso. Finalmente il sogno di per permettermi permettere un’auto elettrica potrebbe realizzarsi grazie alla somma degli incentivi statali e regionali (totale 13.400€). Non potendomi permettere budget elevati, la mia scelta era ricaduta sulla Dacia Spring da 65cv: per il tratto casa-scuola-lavoro potrebbe andarmi bene facendomi risparmiare gasolio. Totale circa 70/80 km al giorno. Ora però sono andato in crisi perché all’orizzonte sembra esserci la nuova Citroen e-C3 che, sulla carta, sembra essere nettamente superiore della Spring praticamente allo stesso prezzo. Il forte dubbio è che se aspetto che esca, potrei perdere gli incentivi statali (nel 2024 rifinanzieranno le elettriche rottamando un Euro 4?). E anche quelli regionali (riuscirò ad immatricolarla entro marzo?) Voi che cosa mi consigliate? Anche un’alternativa eventualmente. L’idea è di ricaricarla a casa di notte (7kwh) e ho 2 bimbi da portare a scuola“. Emanuele Gerardo

Un confronto e un nostro consiglio

Risposta. In effetti ci sono poche centinaia di euro di differenza tra il listino della versione Extreme della Spring (23.200 euro) e il prezzo annunciato per la e-C3 (23.900). Sono auto che appartengono a fasce di mercato diverse: la Dacia è un segmento A (quello della 500), la e-C3 al segmento B (quello della Polo). Cambiano le dimensioni, dato che la prima è lunga 373 cm, la seconda è sui 4 metr (401 cm per la precisione. Anche l’autonomia cambia: la Spring dichiara 220 km, la e-C3 è annunciata con 100 km in più. E anche con una ricarica nelle colonnine pubbliche DC più veloce, arrivando a 100 kW di potenza contro i 30 della Dacia. Al momento, però, non abbiamo certezze sulle prime consegne della nuova Citroen elettrica. Per cui sono più che legittime le preoccupazioni legate alla scadenza dei generosi contributi concessi dalla Regione Veneto (il bonus statale dovrebbe invece essere confermato). Val la pena di fare un giro in concessionaria e capire se i tempi di consegna sono compatibili, avendone garanzie scritte.