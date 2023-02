Spring + fotovoltaico: i conti dell’elettrico per tutti

Spring + fotovoltaico: Marco, un lettore, ci racconta come ha convertito auto e casa all’elettrico, senza spese folli. Usufruendo di bonus e finanziamenti. Vaielettrico risponde. Ricordiamo di inviare i quesiti a info@vaielettrico.it.

Spring + fotovoltaico: così l’accoppiata non è solo per ricchi

“Ho incominciato a seguirVi con interesse da poco e precisamente da quando ho ordinato una Dacia Spring. Voglio farVi i complimenti per l’impegno verso un progresso più rispettoso per l’ambiente. Approfitto della sezione ‘Vaielettrico risponde’ per portarVi il mio esempio. E per confermarVi (anche se penso non ce ne sia bisogno) che l’abbinata fotovoltaico/auto elettrica sia un’accoppiata vincente non solo per i ricchi. Premetto: ho un Isee inferiore ai 25.000 euro, mia moglie non lavora, ho due figli minori e mia suocera vive con noi nell’abitazione di mia proprietà. Nel 2016 installo un impianto fotovoltaico da 4,35 kW. Per ammortizzare il prima possibile l’investimento faccio a meno del gas e converto tutta l’abitazione all’elettrico. Montando una pompa di calore per l’acqua sanitaria, una piastra a induzione e dei condizionatori per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo“.

Ho venduto la vecchia Panda a benzina e sto aspettando la Dacia EV

“Acquisto piastra, pompa di calore e condizionatori con soldi da parte, mentre faccio un finanziamento fino a marzo ’23 con rate da 156 euro mensili per l’impianto fotovoltaico. A novembre dello scorso anno, avendo ammortizzato il costo dell’impianto fotovoltaico e quasi finito di pagare il relativo prestito, decido di cambiare la mia auto. Si tratta di una Fiat Panda 1.2 a benzina del 2008 usata dalla moglie per la spesa e accompagnare i figli a scuola, che percorre mediamente 15 mila km/anno. Io vado al lavoro usando bicicletta per andare in stazione, treno e metropolitana. Prendo un prestito in 10 anni con rate da 300 euro circa e ordino: una colonnina elettrica, un nuovo impianto fotovoltaico da 6 kW e la Dacia Spring. Che, se tutto va bene, verrà consegnata in questo mese di febbraio“.

Il nuovo impianto solare è il mio distributore

“Nel 2016 avevo usufruito del bonus energetico con il quale sto scaricando sul 730 in 10 anni al 65 % la pompa di calore e al 50 % fotovoltaico e condizionatori. Mentre questa volta mi avvalgo del bonus di 7.500 euro per chi ha un ISEE inferiore ai 30 mila euro. Con rottamazione della mia Fiat Panda per l’acquisto dell’auto elettrica e sconto in fattura del 50% sulla colonnina e il nuovo impianto fotovoltaico. Quest’ultimo lo considero come la stazione di rifornimento casalinga per la mia autovettura. Ho fatto un calcolo approssimativo, al costo attuale della benzina. Percorrendo 15 mila km l’anno, considerando anche l’esenzione dal bollo e i minori costi di manutenzione, dovrei arrivare a risparmiare intorno ai 1.500 euro l’anno. E ammortizzare nuovamente il mio nuovo impianto fotovoltaico in 7 anni! Ditemi per favore se ritenete che le mie previsioni sono sbagliate. Un caloroso saluto“. Marco.

Spring + fotovoltaico, e i conti (programmando) tornano

Risposta. Ci sembra che Marco abbia fatto tutto nel migliore dei modi, pianificando con cura ogni passo e sfruttando al meglio le possibilità di incentivi e finanziamenti. Ragionando sul lungo termine e non sul solo prezzo iniziale di un’auto. Questo sito è nato proprio per far circolare le esperienze più virtuose, per scambiarci esperienze concrete, consigli e anche imparare dagli errori in un campo comunque nuovo. Certo, non tutti hanno la possibilità di montare un proprio impianto fotovoltaico, ma per chi ha questa chance si tratta di un resoconto di sicuro interesse. Grazie.

