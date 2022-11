Una Spring al posto della Panda? In autostrada…

Una Spring al posto della vecchia Panda? Simone ci sta pensando: potrebbe usufruire del maxi-bonus da 7.500 euro, ma ha ancora alcuni dubbi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Una Spring al posto della Panda? Il dubbio è: se poi ho bisogno di fare autostrada?

“Ho ormai necessità di sostituire una vecchia Panda del 2005, gran macchina, ma ormai piuttosto acciaccata. L’idea di comprare un’auto elettrica mi stuzzica, ma non posso contare su un grande budget e ho fatto un pensierino sulla Dacia Spring, la più economica. Ma non sono un esperto di auto e non vorrei avventurarmi in un acquisto sbagliato. Il venditore della Renault che ho interpellato mi dice per esempio che questa può essere un’ottima auto per la città, ma di scordarmi di farci dei km in autostrada. Troppo leggerina e con troppo poca autonomia. Non è che io faccia continuamente viaggi chissà dove, normalmente uso l’auto per fare i 25-30 km al giorno che mi servono per andare al lavoro e tornare. Ma può capitare una trasferta più lunga…Sapreste darmi un consiglio? Devo affrettarmi per avere il bonus di 7.500 euro o pensate che verrà rinnovato anche nel 2023?“. Alberto Filippi

La nostra video-prova risponde a molte domande

Risposta. Prevedere che cosa farà questo governo con gli incentivi per l’auto elettrica è difficile. Dovessimo scommettere un euro, punteremmo sul fatto che il bonus da 7.500 euro per chi rottama e ha un ISEE entro i 30 mila euro non venga rinnovato. Per cui, nel dubbio, meglio fare il contratto entro il 31 dicembre. Quanto al giudizio sulla Spring, ci sono ben tre video di Paolo Mariano per documentarsi, con test in tutte le situazioni. C’è il test in montagna, la prova autostrada e, pubblicato da pochi giorni, il filmato qui sopra che li riassume tutti. Perché tanto interesse da parte nostra? Perché, come dice Alberto, è l’elettrica meno costosa, che si porta a casa con 13.500 euro, se si ha diritto al bonus di cui sopra. Consuma poco ed è definita da Paolo. “una Panda molto più silenziosa e con il cambio automatico“. È adatta all’autostrada? Per viaggi entro distanze brevi: l’autonomia ufficiale, con la piccola batteria da 26 kWh, è di 230 km. Ma andando veloci quando ne hai fatti un centinaio o poco più è meglio ricaricare.

