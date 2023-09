Sporcizia anche nel Supercharger Tesla

Sporcizia anche nei Supercharger: dopo la segnalazione di Mirco, riguardante una stazione Ionity, Viola denuncia il degrado nella stazione Tesla di Perugia. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Sporcizia anche nel Supercharger: situazione spiacevole a Perugia, possibile?

“D a quando abbiamo acquistato la prima auto elettrica abbiamo iniziato a seguire le vostre pagine, trovando sempre info utili e costruttive. Vengo a dar man forte a quanto segnalato dal sig. Casadei. Anche noi pensavamo che i possessori di auto elettriche avessero un occhio più attento all’ambiente. E si sentissero ‘più responsabilizzati’ nel rispettare la natura e le basilari regole della civiltà, ma non è così evidentemente. Questa estate abbiamo avuto modo di fermarci presso il Supercharger Tesla di Perugia e siamo rimasti allibiti. Praticamente in uno spiazzo adiacente ad un autogrill, abbiamo trovato le colonnine circondate da una discarica a cielo aperto! Ho notato che l’area viene utilizzata anche per la sosta di tir e rimorchi, ma questo non giustifica trascuratezza e sporcizia. In confronto la situazione segnalata dal sig. Casadei sembra un’inezia! Purtroppo non ho fatto foto sul momento, ma a breve avrò occasione di fermarmi di nuovo a Perugia. Avendo segnalato la cosa anche a Tesla, spero di non trovarmi nuovamente in una discarica “ . Viola Cannistrá

Ah, se le telecamere potessero parlare…

Risposta. Non ci illudiamo certo che gli automobilisti elettrici siano una razza eletta, esente dall’italico vizietto di utilizzare gli spazi comuni come una pattumiera. Per esempio svuotando dove capita le cicche di sigarette accumulate nell’auto. Altri lettori ci hanno segnalato che c’è anche un sadico piacere nel buttare rifiuti nelle aree della ricarica da parte di chi automobilista elettrico non è. E magari qualche “contributo” c’è stato anche nel Supercharger di Perugia segnalato da Viola. Resta il fatto che, non essendo presidiati da personale sul posto, la pulizia è nelle mani di chi transita nelle ricariche. Ah, se le telecamere di sorveglianza potessero parlare…