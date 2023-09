Ricariche o discariche? Guardate che roba…

Ricariche o discariche? Mirco, un lettore romagnolo, ci gira tre immagini che ha scattato nella stazione di Affi, vicino all’uscita dell’Autobrennero. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ricariche o discariche? Guardate la Ionity di Affi…

“Salve, mi chiamo Mirco Casadei, chiaramente vi seguo in tutti i vostri servizi, sono il felicissimo possessore di una Ford Mustang Mach/e ed anche di una moto elettrica. Ingenuamente pensavo che un possessore di un veicolo elettrico fosse più attento alla ecosostenibilità, e all’ambiente. Ma con le immagini che vi allego della stazione di ricarica Ionity di Affi ( da poco creata e pubblicizzata) mi devo ricredere. Che dire…. tristezza assoluta…. Né approfitto per complimentarmi con tutti voi per quello che fate e ci trasmettete. Buon lavoro e continuate cosi. Distinti saluti da Rimini“. Mirco Casadei

Risposta. La Affi di Ionity è stata inaugurata pochi mesi fa, a maggio. È composta da ben 18 Chargers HPC, ad alta potenza, protetti da una pensilina fotovoltaica da 75 kWp, che alimenta le colonnine. Per il pagamento, oltre alle solite app o card, è possibile utilizzare le carte di credito. Insomma, una stazione modello in una zona nevralgica anche per chi viaggia da per la Germania e l’Austria. Vista la sua importanza, Paolo Mariano le ha dedicato anche un video, che trovate in fondo all’articolo. Fa un certo effetto vedere com’era nei giorni dell’inaugurazione e com’è oggi nelle foto del lettore romagnolo. Ma possiamo assicurare che in altre stazioni di ricarica abbiamo visto cose molto peggiori. Automobilisti elettrici o no, il vizietto di usare i luoghi non presidiati da personale locale come pattumiera è sempre diffusa in Italia. Anche se compendiamo la delusione di Mirco, che sperava di avere a che fare con automobilisti più rispettosi dell’ambiente che li circonda.

