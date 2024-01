Sperimentazione ARERA: si riparte il 15 febbraio

Dal 15 febbraio riaprono i termini per presentare la domanda di adesione alla sperimentazione ARERA sull’aumento gratuito della potenza contrattuale a 6 kW. L’annuncio è comparso sul sito del GSE (qui il link) e conferma la proroga fino al 31 dicembre 2025 per l’agevolazione ai possessori di wallbox abilitate per la ricarica di auto elettriche.

Proroga automatica per chi aveva aderito al precedente round

La decisione è stata assunta da ARERA nella riunione del 28 dicembre scorso come anticipato qui da Vaielettrico. Per i circa duemila utenti già ammessi al precedente round, la proroga è automatica. Le nuove domande dovranno essere presentate a partire dal 15 febbraio prossimo e fino al 1 dicembre 2024 attraverso il portale del GSE.

Sarà così possibile beneficiare di una potenza 6 kW, di notte, la domenica e negli altri giorni festivi, senza dover richiedere, e sostenere i costi, per l’aumento di potenza al proprio fornitore di energia elettrica. Le condizioni sono quelle previste dal precedente provvedimento, la delibera 541/2020/R/EEL di ARERA. La gestione operativa è affidata al GSE.

Chi può partecipare, fino a quando e come fare domanda

Possono accedere alla sperimentazione ARERA sia clienti domestici che non domestici. La potenza impegnata deve essere non inferiore a 2 kW e non superiore a 4,5 kW.

La connessione deve essere in bassa tensione (BT) ovvero con tensione di fornitura non superiore a 1.000 V. Il contatore installato, a cui è allacciato il dispositivo di ricarica, deve essere elettronico telegestito, di prima o di seconda generazione.

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–