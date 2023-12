Ricarica domestica, sperimentazione ARERA verso la proroga

Molti lettori ci hanno chiesto se sarà prorogata la sperimentazione ARERA sulla potenza domestica lanciata quasi due anni fa e in scadenza a fine anno. Aldo è l’ultimo, ma arriva proprio il giorno in cui l’Autorità ci ha mandato un prima risposta scritta, seppur non esaustiva. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it

Che bello avere i 6 kW gratis ogni notte

“Sono un guidatore elettrico da due anni e, potendo caricare a casa, ho aderito alla sperimentazione ARERA per la maggiorazione a 6 kW della potenza fornita di notte e nei festivi.

Devo dire che ho trovato questa possibilità molto comoda, avendo anche altre apparecchiature in ricarica durante le ore notturne.

Svariati mesi fa ARERA mi inviò un questionario per la valutazione dell’iniziativa e per valutare se prorogarla oltre il termine del 31/12/2023 previsto inizialmente.

Non ho più saputo nulla in merito. A voi risulta se la sperimentazione verrà prorogata o se si interromperà senza ulteriori preavvisi a fine anno?

Se termina senza preavviso sono guai

Penso che molti utenti siano interessati a saperlo, anche perchè ritengo che le wallbox predisposte per la sperimentazione dovranno essere riprogrammate per evitare di far saltare i contatori se l’iniziativa di ARERA terminerà. Saluti e Buone Feste„. Aldo Dalpiaz

Bella, sì. Ma le adesioni sono state meno di 2.000

Risposta-La sperimentazione che ha consentito ad Aldo di beneficiare gratuitamente di una potenza domestica aumentata a 6 kW di notte e nei festivi sarà oggetto di un giro di consultazioni tra gli operatori. Il 18 dicembre sono scaduti i termini per presentare, in forma scritta, osservazioni, valutazioni ed eventuali proposte di modifica.

Già si sa che pochissimi automobilisti elettrici hanno presentato domanda e ancor meno sono stati quelli ammessi alla sperimentazione: meno di duemila in tutto. ARERA ha depositato una relazione evidenziando i possibili motivi del flop.

A consulto sui motivi del flop

Vanno dall’inadeguatezza degli impianti a monte delle wallbox alla mancanza di uno standard unico dei caricatori e dei contatori intelligenti di terza generazione. E anche alle difficoltà di verifica e gestione da parte del GSE.

Nel frattempo, però, la situazione è molto cambiata. Basti pensare che solo nell’ultimo anno sono state installate circa 400 mila nuove wallbox, sono state introdotte nuove certificazioni e nuovi standard di comunicazione che consentono alle wallbox di dialogare tra loro.

Presto ne sapremo di più, promesso

Perciò ARERA propone di prorogare la sperimentazione per il prossimo biennio 2024-2025. Vedremo l’esito della consultazione. L’Autorità ha promesso di tenerci informati ed è disponibile a metterci in contatto con un suo dirigente. Speriamo quindi di saperne di più a breve.

