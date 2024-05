Spendo meno in Tesla che a metano: Lorenzo fa un confronto tra la sua Model 3 e l’auto precedente, una Skoda Ocatvia station wagon a gas. Risultato…

Spendo meno in Tesla…/ Avevo una Skoda a gas, a fine corsa…

“Vi seguo ormai da un paio di anni e dal 31/03/2023 sono un felice possessore di una Tesla Model 3 2023 RWD. La mia prima EV, nuova con l’incentivo di € 3.000 in vigore (al momento non avevo da rottamare). Vorrei condividere la mia esperienza dal punto di vista “economico” con l’elettrico, nel mio caso estremamente positiva e senza intoppi. A fine marzo 2023 la mia Skoda Octavia Wagon a metano, dopo quasi 8 anni di onorato servizio e 240.000km, mi ha lasciato con un danno talmente oneroso da riparare che rendeva l’operazione anti economica. L’ho ceduta, purtroppo a poco, ad un commerciante. Per me che percorro circa 800km a settimana era un bel problema. Ho colto l’occasione, dato che dovevo avere un’auto, di comprare quella di cui ero ormai più che convinto, una Tesla Model 3. Avrei preferito una Long Range Dual Motor, ma poi la RWD si è rivelata perfetta per le mie esigenze, in barba all’angoscia da ricarica, passata dopo 3 giorni“.

L’ho sostituita con una Model 3, leasing a 5 anni

“Dato il considerevole chilometraggio annuo, ho optato per un leasing a 5 anni con percorrenza compresa di 40.000km l’anno, al favorevolissimo TAEG del 4,05%. Dopo 5 anni avrò quasi raggiunto quei km, la garanzia Tesla di 8 anni e 160.000km su motore e pacco-batteria sarà scaduta. E probabilmente sarà per me solo un vantaggio restituirla anziché riscattarla. Avrò così speso “solo” circa € 30.000 in 5 anni, ma avrò avuto a disposizione un’auto del valore di allora di € 43.000. Senza l’onere della gestione dell’usato (che difficilmente varrà quanto mancherà da pagare) o della paura delle spese per eventuali manutenzioni dopo tanti km. Premessa doverosa: prima dell’acquisto avevo già un impianto fotovoltaico da 4,9kWh nominali, accumulo da 13kW, wallbox da 7,4kW (montata un anno prima in previsione del mio acquisto). E contratto di fornitura da 4,5kW, su cui poi ho attivato la sperimentazione GSE dei 6kWh notturni e festivi“.

Quanto mi costava il metano, quanto spendo con l’elettrico

“Con l’auto a metano, che già è un carburante economico (salvo un picco per la guerra in Ucraina) avevo una media di consumo di lungo periodo di 4,7kg/100 km. Percorro circa 39.000km l’anno, considerando un costo medio del metano di € 1,30 al kg, posso calcolare una spesa di circa € 2380 di ‘pieni’. Inoltre l’auto prevedeva un tagliando (sempre presso officine Skoda ufficiali) ogni 15.000km, per una spesa media di € 250 (a volte molto di più). Quindi ogni anno spesa di almeno € 500. Aggiungo il bollo di € 230 e arrivi ad una media annua di circa € 3.110. Con Model 3 ho una media di consumi di lungo periodo di 16,7kWh/100km (faccio molta autostrada, terreno non congeniale per una EV). E ricarico praticamente sempre a casa, tranne per i lunghi viaggi. Da aprile 2023 a marzo ho percorso 38.986km (considero 39.000km di media come nel calcolo precedente). E ho caricato per l’83% a casa, per il 10% ai Supercharger che avevo gratuiti per un anno. Il restante 7% tra promozioni varie ho pagato di media solo 0,26€ al kWh alle colonnine, per semplificare i conti considero di aver caricato sempre a casa“.

Ricaricando quasi sempre a casa con il fotovoltaico il risparmio è enorme

“Sono sempre stato attento al gestore di luce e gas per casa, quindi ho sempre avuto ottime tariffe. Inoltre, grazie al fotovoltaico spalleggiato dall’accumulo, ho una produzione annua che mi copre il 63% del consumo totale, che riesco a sfruttare per il 40% circa. Il restante 23% circa viene ceduto con il ritiro dedicato, dal quale ho un rientro pagato mensilmente al PUN corrente. Grazie a questa fortunata combinazione, ho una spesa media annua di solamente € 0,09€ al kWh (tengo un dettagliato foglio excel). Facendo i conti: 39.000km, consumo medio 16,7kWh/100 al costo di € 0,09 al kwh, spesa per il “carburante” € 590 in un anno arrotondato per difetto. Contro € 2.380 del metano, figuriamoci un diesel o benzina. Tesla non prevede tagliandi, in un anno ho solo rabboccato l’acqua dei tergicristalli. Le EV non pagano il bollo per i primi 5 anni, in alcune regioni a vita, quindi ho una spesa annua di sole ricariche, € 590 contro € 3.110 precedenti. Ho volutamente tralasciato il consumo delle gomme, spesa grossomodo alla pari tra i due veicoli, e l’assicurazione (con la Tesla non spendo tanto di più di prima)“.

Spendo meno in Tesla, i conti tornerebbero (meno) anche ricaricando sempre alle colonnine

“La mia situazione è sicuramente la più congeniale. Ricarico praticamente solo a casa ed ho la fortuna di spendere poco per l’elettricità: quando non avevo la Tesla le bollette erano quasi a zero. E la cessione mi ripagava più della spesa. Consideriamo però anche l’opzione inversa, ovvero ricaricare sempre e solo alle colonnine pubbliche. Facendo attenzione agli abbonamenti (che purtroppo sono notevolemente ricancarati) diciamo che si può arrivare a ricaricare a € 0,45/0,50 al kWh di media. Quindi circa 5 volte la mia spesa, ovvero € 2.900 circa (sperando un una rimodulazione al ribasso delle tariffe, visto l’andamento del PUN). In questo caso il vantaggio economico si assottiglia notevolmente, rimanendo comunque più vantaggioso di un diesel o benzina. E si beneficia comunque dei costi di manutenzione e tassazione pressochè nulli. Avendo a disposizione un’auto dal costo effettivo (acquisto e utilizzo) di una medio-bassa gamma. Ma dalla qualità di tutt’altra categoria, con prestazioni eccezionali e dotazioni molto interessanti“.

Risposta. Chiaramente le condizioni sono ideali e non possono essere generalizzate. Ma danno comunque l’idea, se ancora ce ne fosse bisogno, che l’elettrico è proprio un altro mondo. E che l’auto-produzione dell’energia apre scenari che rendono sempre più complicato ogni confronto con i carburanti tradizionali.