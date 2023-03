Sosta forzata per la Kia E-Niro: “Rischio qualcosa?”

Sosta forzata per la Kia E-Niro di Sauro, un lettore costretto a un ricovero in ospedale che ci chiede che cosa succede alle batterie dell’auto. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Sosta forzata i garage con la batteria carica al 71%: che cosa succede?

“S ono un felice possessore di una Kia E-Niro 64 kW dal settembre 2021. Sono stato ricoverato in ospedale e l’auto è ferma in garage da una settimana. L’applicazione UVO dalla quale posso seguire lo stato dell’auto mi dice che non posso fare nuove richieste per preservare la batteria, visto che l’auto è ferma da un po’. Quando l’ho lasciata parcheggiata era carica al 71% Mia moglie non sa guidarla. Io spero di essere dimesso a breve. Rischio qualcosa ?(non io, l’auto...). Grazie per una cortese risposta “ . Sauro.

Niente di cui preoccuparsi con la batteria al 71%

Risposta. Per prima cosa: auguri di pronta guarigione. E non si angusti per la batteria della sua auto. In genere il consiglio che danno i costruttori è che l'auto elettrica venga utilizzata almeno una volta a settimana. Ma nelle situazioni in cui, per cause di forza maggiore, debba rimanere ferma a lungo, il suggerimento è che la carica residua rimanga tra il 20% e l'80%. Di preferenza, ancor meglio tra il 50 e il 75%, ovvero la situazione in cui Sauro l'ha lasciata prima di ricoversarsi in ospedale. Quel che potrebbe succedere è che, al momento di riprendere la sua E-Niro la batteria abbia perso carica rispetto al 71% iniziale. Il motivo? Lo spiega bene Tesla nella sua sezione info, parlando di "vampire drain" (drenaggio vampiro), un fenomeno che (chi più chi meno) riguarda tutte le auto elettriche. E che può arrivare a sottrarre un paio km di autonomia al giorno. Motivo? "La tua auto non si addormenta mai completamente. Contiene molti sistemi informatici che svolgono varie funzioni…". E che ovviamente assorbono energia, anche ad auto ferma.