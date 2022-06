Quanta carica si perde con l’auto ferma a lungo?

Quanta carica si perde se l’auto sta ferma a lungo? Ce lo chiede Franco, un lettore, sollevando un problema a cui pochi fanno attenzione. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Quanta carica si perde? C’è un consumo anche senza utilizzare l’auto…

“Si parla spesso dei consumo in KWh delle auto elettriche, ma non si dice niente sul consumo da fermo. Mi spiego meglio. Tutte le batterie, anche quelle al litio se cariche e non usate, perdono un pò della loro capacità nel tempo. In pratica si scaricano sia pure lentissimamente anche non in presenza di carico. La mia domanda è allora: cosa accade in una BEV se con una batteria carica rimane ferma per lungo tempo? Quanta energia si perde pur non usandola? E ancora meglio: quanti kWh al giorno o al mese vanno persi quando la macchina è ferma? So che le batterie ad alto voltaggio godono di condizionamento per tenerle a temperatura corretta, ma questo avviene solo quando l’auto è in uso o anche da ferma? Se il condizionamento è attivo anche con la vettura non è in uso, allora vi prego di conteggiare nei kWh perduti ad auto ferma anche quelli dovuti a queste necessità“. Franco Fellicò

L’auto è ferma, ma la batteria “non dorme mai”

Negli Stati Uniti tre anni fa fece scalpore le lettera inviata a un grandi quotidiano da una donna proprietaria di una Tesla Model 3. Raccontava di essere partita per una lunga trasferta, lasciando per 60 giorni l’auto parcheggiata nel garage di un amico, con il display a segnalare 480 km di autonomia. Al ritorno, senza che la macchina fosse mai stata usata, il range era sceso a 320 km. Che cosa era successo? Tesla lo spiega nella sezione info del sito aziendale: “La tua Tesla perde autonomia quando parcheggiata a causa del “vampire drain” (drenaggio vampiro). Questo può variare da poche miglia al giorno a importi piuttosto significativi a seconda delle impostazioni dell’auto. E può essere un problema se si lascia l’auto durante le vacanze“. Il motivo? “La tua Tesla non si addormenta mai completamente. Contiene molti sistemi informatici che svolgono varie funzioni…“. E ovviamente assorbono energia, in genere si ritiene 1-2 km al giorno.

Quanta carica si perde? Tesla: in un anno “può essere considerevole”

Quali sono queste funzioni? Si va “dal monitoraggio dello stato di salute della batteria, all’ascolto per vedere se Tesla sta tentando di connettersi all’auto via etere… Dall’essere pronti ad aprire le porte quando ti avvicini all’auto o supportare la Sentry Mode (Modalità Sentinella), per registrare chiunque si avvicini alla tua auto”. La maggior parte delle volte la perdita è relativamente piccola, impercettibile se, quando l’auto è ferma di notte, la si ricarica lentamente. Ma nel corso di un anno, ammette Tesla, “può comunque sommarsi ed essere considerevole“. Il problema è più evidente quando si lascia l’auto ferma a lungo: Tesla fa l’esempio in una vacanza di due settimane con l’auto ferma nel parcheggio di un aeroporto. Impostarla l’auto in modo errato “potrebbe significare che si torni con la batteria scarica. Un problema aggravato con funzionalità come la Sentry Mode e il maggior numero di applicazioni di terzi...”