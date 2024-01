Sono tentato di comprare una EV, ma tutte queste notizie…

Sono tentato di comprare una EV per mia moglie, ma tutte queste notizie negative mi disorientano: lo scrive Marco, un lettore umbro. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Sono tentato di comprare una EV, ma c’è una grande confusione: resto col diesel?

“S ono da tempo tentato di comprare un’EV per mia moglie, 100km al giorno per andare al lavoro. La ricaricherei a casa, ho il garage e ho anche 6kw di fotovoltaico con 20kw di accumulo. Mi chiedevo se, dopo i divieti di parcheggio sotterraneo di alcuni supermercati, i traghetti che accettano EV con carica inferiore al 50%, si aggiungeranno ulteriori ‘limitazioni’ alla categoria.

Hertz di liberarsi’ del suo parco auto elettrico non mi fa ben sperare per il prossimo futuro…Gli attuali ribassi di Tesla su Model Y sono sicuramente un incentivo, ma quale sarà la direzione sull’elettrico? È possibile che un veicolo EV debba essere così penalizzato? Che non ci siano tecnologie efficaci per spegnere un eventuale incendio? Oltre a tutto questo, anche la decisione didi liberarsi’ del suo parco auto elettrico non mi fa ben sperare per il prossimo futuro…Glidisono sicuramente un incentivo, ma quale sarà la direzione sull’elettrico? È possibile che un veicolo EV debba essereChe non ci siano tecnologie efficaci per spegnere un eventuale incendio?

Tutta questa ‘confusione’ mi disorienta, e la domanda è: rimango con il mio euro 6 diesel o passo all’elettrico?! Grazie „ . Marco, 39 anni da Assisi (PG).

Sparare sull’elettrico ormai è uno sport nazionale…

Risposta. enfatizzate (e spesso manipolate) in modo incredibile. Non solo sui social, ma anche sui media più influenti, soprattutto in Italia. Il fatto è che le notizie negative sull’elettrico (che ci sono, come in tutte le attività umane) vengonoin modo incredibile. Non solo sui social, ma anche sui media più influenti, soprattutto in Italia.

Prendiamo la notizia di Hertz. Il grande noleggiatore non ha deciso di disfarsi delle auto elettriche, ha deciso di non acquistare più Tesla per un motivo ben preciso. Ovvero il fatto che, continuando tagliare i prezzi delle sue auto, la marca di Elon Musk finisce col deprezzare il valore dell’usato. Cosa che ovviamente non va a genio a chi, una volta che i clienti restituiscono le auto dopo i 3-4 anni di contratto, deve piazzare i veicoli nel mercato di seconda mano.

Quanto alle limitazioni all’accesso di traghetti e supermercati, per ora si tratta di casi isolati, ma siamo i primi ad auspicare che i Vigili del Fuoco facciano chiarezza una volta per tutte. Per chi può ricaricare a casa con energia auto-prodotta da fotovoltaico, l’elettrica è una grande opportunità. Da cogliere con tutte le precauzioni del caso.

