Solito vizietto: parcheggiare nelle ricariche a Courmayer

Solito vizietto di parcheggiare nelle ricariche a Courmayer: Maurizio ci invia la seconda segnalazione in meno di un mese. La Polizia locale non interviene e i furbetti se ne approfittano. Vaielettrico risponde. Scrivete a info@vaielettrico.it

Solito vizietto di parcheggiare nelle ricariche Perché la Polizia locale non interviene?

“Ancora in Courmayeur un episodio da dimenticare. A meno di cinquanta metri dal comando di Polizia urbana, un furgone parcheggiato nella ricarica, dove io, con meno di 30km di autonomia, ho l’urgenza di caricare la batteria della mia Smart #1 Brabus. Parcheggio l’auto e vado al comando a riferire ai vigili, mi rispondono scocciati che ora intervengono. Non è vero: dopo 15 minuti è arrivato il proprietario del furgone che, alle mie rimostranze e senza guardarmi in faccia dice “sì,sì, sto andando via”. Dei vigili neanche l’ombra, così un altro usurpatore resta impunito. Il messaggio che purtroppo passa è: nessuno ti ha obbligato a comprare un auto elettrica, cavoli tuoi. Sarebbe ora di finirla di guardare dall’altra parte, grazie mille“. Maurizio Vercesi

I turisti “elettrici” hanno meno diritti degli altri?

Risposta. Courmayeur è una località nota per mille motivi, a partire dalla bellezza del paese e di tutto quel che gli sta attorno. È famosa anche per la severità della Polizia Locale, più che comprensibile visto quanto è stato investito per allestire un attrezzato sistema di parcheggi a pagamento. Evidentemente si vuole evitare che le stradine del centro vengano invase dalle auto. Registriamo però che questa severità non si applica a chi invade le colonnine di ricarica, impedendo a residenti e soprattutto ai tanti turisti (anche stranieri) di ricaricare. È la seconda segnalazione che Maurizio ci gira in meno di un mese: la precedente riguardava la ricarica (sempre di Eni-Be Charge) alla partenza della Skyway. Non è una bella pubblicità per una delle località più bella delle Alpi.