Courmayeur come Milano: ricariche usate da parcheggio

Courmayeur come Milano, la musica è la stessa: due segnalazioni di ricariche usate da parcheggio, nell'indifferenza generale, anche delle Polizie Locali.

Courmayer: la colonnina davanti alla Skyway è un’area di sosta, senso civico italiano

“Ho una Smart Brabus #1 da circa tre mesi e ne ho già viste di tutti i colori. Gli spazi per poter ricaricare sono sempre più presi di mira da chi ha auto con motore termico. Anche se possono parcheggiare in altri posti, no, parcheggiano nelle nostre ricariche ed i vigili non sanzionano. Qui siamo a Courmayeur, alla partenza della Skyway, che tristezza il senso civico italiano. Grazie“. Maurizio Vercesi

Troppo comodo lasciare lì l’auto, tanto poi chi ti multa?

Risposta. Segnalazioni di questo genere ci arrivano in continuazione. Sono comportamenti che in parte vanificano l’enorme lavoro che è stato fatto per arrivare a 50 mila ricariche pubbliche in Italia. Pochi giorni fa un altro lettore, Daniele Colombo, ci ha inviato un’immagine scattata a Milano in via Mac Mahon, accompagnata da una frase lapidaria: “La presa Ccs non va , forse la CHAdeMO, in compenso è un ottimo parcheggio per un’auto abbandonata“. In effetti nella colonnina A2A si vede la luce rossa accesa accanto alla CCS, mentre la CHAdeMO è verde e quindi disponibile. Comunque sia, il solito buontempone ha pensato di usare l’area come parcheggio per la sua vecchia BMW. Noi continuiamo a scrivere che le Polizie Locali dovrebbe essere più sollecite a intervenire. Ricordando all’infinito il testo dell’articolo del Codice della Stradaal sito del Ministero: “Aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici: il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli”, Ma come cantava Rino Gaetano, “chimme sente“?.