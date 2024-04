Software e Cybersicurity: Reinova crea Reitech

Da Reinova, nasce Reitech, nuova business unit dedicata al Software Development e alla Cybersecurity, passando da l’intelligenza artificiale e il machine learning.

Reitech ha l’obiettivo di guidare la digitalizzazione e promuovere l’efficienza operativa, l’innovazione e la crescita sostenibile.

Reitech svilupperà:

–Software personalizzati per automatizzare i processi e i flussi di lavoro riducendo i costi e migliorare l’efficienza operativa;

–Sistemi di sicurezza su misura negli ambienti di lavoro

-Soluzioni personalizzate di monitoraggio delle strutture

-Servizi di consulenza e implementazione per sistemi IoT ed edge computing.

-Una piattaforma trasportabile per i test sulla cybersicurity, identificando le possibili falle nei veicoli

–Interfacce uomo-macchina intuitive ed efficaci.

–Design e il lato grafico per siti web, applicazioni mobili e interfacce incentrati sull’utente

-Progettazione e messa a punto di sistemi embedded.

«Questa nuova divisione, nata in seno a Reinova, ci consente di sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie emergenti nel campo dello sviluppo software e dell’automazione industriale. Saremo in grado di offrire soluzioni all’avanguardia ai nostri clienti, di guidare la trasformazione dell’industria dell’e-mobility e non solo», ha commentato il CEO di Reinova, Giuseppe Corcione.

Reinova ha recentemente annunciato l’apertura di un ufficio di rappresentanza a Graz, in Austria. «L’intenzione è di aprire varie sedi internazionali: Stati Uniti, Francia e Germania sono tra i primi obiettivi. Poi guarderemo anche all’Inghilterra e a Dubai. Il tutto, in una logica di collaborazione con aziende italiane ed estere per contribuire allo sviluppo», aggiunge Corcione.

