Società di leasing e noleggi fredde sull’elettrico

Società di leasing e noleggi fredde nei confronti dell’elettrico. Lo rivela una indagine di mistery-shopping commissionata da Transport&Environment (T&E).

Società di leasing e noleggi: inchiesta mistery-shopping

Il video realizzato da Transport&Environment per illustrare com’è stata condotta l’inchiesta.

L’indagine è stata realizzata in Francia da una business intelligence specializzata, i cui addetti si sono finti clienti aziendali interessati. Il risultato è stato che, alla richiesta di consigli, i venditori delle società (le maggiori del settore) hanno mostrato grande freddezza nei confronti dell’elettrico. Preferendo indirizzare la clientela verso motori termici o, al più, ibridi plug-in. Questo nonostante venissero richiesti preventivi per tre tipi di utilizzo e chilometraggi che, almeno sulla carta, sembravamo favorevoli all’elettrico puro. Un venditore è arrivato a dichiarare apertamente che “il miglior compromesso è un bel motore a benzina”. Va tenuto presente che i grandi noleggiatori non sono solo intermediari: forniscono consigli e consulenza decisivi nella scelta. Impattando in maniera forte su mercati in cui le auto acquistate con partita IVA sono moltissime.

Se va così in Francia figurarsi in Italia…

Figurarsi se un’indagine del genere fosse stata realizzata in Italia, dove la diffidenza verso dell’elettrico è molto più forte. Basti citare due dati: in ottobre la quota di mercato da noi è arrivata al 4,1%, in Francia al 16,7%. Secondo T&E, spesso i venditori delle società di leasing e noleggi erano male informati sia sui vantaggi fiscali sia sulle reali caratteristiche delle EV. Un venditore è arrivato a dire che “ci vorranno 30 ore per ricaricare al 100% con la presa domestica”. Stef Cornelis, direttore Electric Fleets di T&E, accusa: “Un velo è sollevato. Nonostante affermino di essere green e di aiutare i clienti a passare all’elettrico, le società continuano a spingere auto diesel, benzina o ibride. Ciò è dannoso per il clima, ma anche per le flotte. Nel corso del noleggio, le auto a batteria sono di gran lunga la soluzione più economica, non viene data ai clienti una scelta obiettiva”.

Società di leasing e noleggi: va meglio in Germania, anche se Volkswagen…

Un po’ meglio è andata un’analisi analoga svolta in Germania. Su 17 società contattate, 9 hanno consigliato auto elettriche. Negli altri 8 casi le soluzioni prospettata erano sostanzialmente neutrali riguardo alle diverse tecnologie, inclusa l’offerta di auto a benzina e diesel. Sconsigliate le ibride plug-in, a causa dei consumi di carburante e degli elevati costi operativi. Con una notazione significativa: Volkswagen Financial Services è stata la meno proattiva nell’offrire veicoli elettrici, lasciando la scelta al cliente. E prospettando comunque le auto a benzina come un’opzione molto valida. Il che colpisce, vista anche anche la difficoltà del Gruppo di Wolfsburg nel far decollare le vendite delle sue EV. Morale delle due indagini: “Se le società di leasing fossero i leader ecologici che affermano di essere, dovrebbero promuovere e consigliare costantemente le flotte verso l’elettrico“, insiste Cornelis. “Dovrebbero colmare il divario tra le loro dichiarazioni e le strategie di vendita”.