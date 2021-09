Soccorritori e auto elettrica: lo spinotto stacca il motore

Soccorritori e auto elettrica: come intervenire in sicurezza? E come possono i Vigili del fuoco sapere se il motore (zero rumore) è spento prima di agire?

Soccorritori: c’è HV, creato dai Vigili del fuoco olandesi

La sicurezza delle EV è un terreno ancora in parte vergine. Gli esperti rassicurano sul fatto che i rischi legati a un incidente non sono superiori agli urti sostenuti con un veicolo termico. E i crash-test ufficiali di EURO NCAP avallano regolarmente questa tesi, assegnando alle EV esaminate il massimo dei voti, 5 stelle. Ma i Vigili del fuoco in ogni Paese continuano a studiare le precauzioni per agire in massima sicurezza, vista la presenza di batterie ad alto voltaggio. Uno dei quesiti che ci si è posti è: come essere sicuri che il sistema sia spento e l’auto non avanzi improvvisamente? Una risposta arriva dai Vigili del fuoco olandesi, che operano in un Paese in cui le auto elettriche sono molto più diffuse che da noi. Con uno strumento commercializzato da un’azienda tedesca di attrezzature d’emergenza, la Dönges & Co. Si tratta di uno spinotto che, collegato alla presa dell’auto nell’apposito sportellino, “simula un processo di ricarica”.

Si chiama HT e costa €750: ecco come funziona

Con questa mossa si attiva automaticamente il freno di stazionamento e si pone il selettore in posizione “parking”. Così, i Vigili del fuoco intervengono senza il rischio di un movimento a sorpresa innescato, ad esempio, dal guidatore. Che, esanime, muova accidentalmente il pedale dell’acceleratore. Non c’è più la necessità di entrare nell’abitacolo, manovra spesso complicata e pericolosa, per premere manualmente il pulsante start-stop del veicolo. Lo spinotto, denominato HT, è in vendita on-line a 750 euro, con presa è universale dotata di connettori “Tipo 2” e “Tipo 1“. Le punte dell’HT sono progettate per bypassare anche l’eventuale sistema di blocco anti-furto dello sportellino di ricarica. In Italia i Vigili del fuoco fanno riferimento a un vademecum intitolato Linee guida in caso d’intervento su veicoli elettrici, pubblicato nel 2019.

— Leggi anche: Vigili del Fuoco e ricarica nei garage dei condomini