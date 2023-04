Smart #3 e Maybach: Mercedes all’attacco

Smart #3 e Maybach: il gruppo Mercedes svela altri modelli elettrici. Per ora si tratta di anteprime, con il Salone dell’Auto di Shanghai come palcoscenico.

Smart #3, un Suv coupé più spazioso della #1

La Smart continua nel suo progetto di allontanarsi dalle macchinette da città per dedicarsi piuttosto a modelli “a ruote alte”. E forse per un omaggio al socio cinese (al 50%) Geely, è stato deciso di presentare il secondo modello del nuovo corso, la #3, che fa seguito alla #1, già in vendita da fine 2022. La Smart #3 viene descritta come “la prima sport utility coupé del marchio“. Che, grazie al passo più lungo, offre un’abitabilità più spaziosa della #1. Dati tecnici al momento non ce ne sono: la presentazione vera e propria avverrà a settembre allo IAA, il salone tedesco in programma a Monaco e non più a Francoforte. La Smart #3 sarà in vendita a partire dal prossimo anno. Al momento, scorrendo le statistiche ufficiali Unrae, non risultano Smart #1 consegnate a clienti italiani, probabilmente per problemi di produzione.

Elettriche per miliardari: Maybach svela l’EQS 680 SUV

Della serie elettriche per miliardari ecco la Maybach presentare il suo primo modello elettrico, la EQS 680 SUV, basato sulla tecnologia dell’EQS SUV di Mercedes. Si tratta ovviamente di un manifesto viaggiante del lusso più sfrenato, di cui come unico dato tecnico al momento si conoscono i consumi: 24,4-22,5 kWh/100 km. Non è poco, ma neanche tantissimo, per un’auto che presenta un peso considerevole. La Mercedes descrive così le caratteristiche della Maybach a batterie: Grazie ai materiali pregiati, alla perfetta lavorazione artigianale e ai dettagli esclusivi, l’ampio abitacolo offre un’esperienza di comfort olistico con un effetto cocooning. Con la sua interpretazione coerente del Lusso Sofisticato, la Mercedes-Maybach EQS SUV stabilisce il nuovo punto di riferimento nel segmento dei luxury SUV di fascia alta“. Non osiamo immaginare il prezzo….