Prezzi Smart #1: si parte da 40.650 euro per il primo Suv (elettrico) della Casa ora controllata al 50% da Mercedes e al 50% dal gruppo cinese Geely.

Prezzi Smart #1: quattro versioni, autonomia fino a 440 km

La versione Pro+ sarà disponibile in Italia ad un prezzo di partenza di 40.650 euro sarà l’unica a rientrare nel limite degli incentivi statali, fissati a 42.700 euro (Iva compresa). La Premium partirà invece da 44.150 euro, la Launch Edition a 45.450 euro e la BRABUS a 48.150 euro. Nei prezzi sono escluse le spese di immatricolazione e messa su strada. I pre-ordini per le quattro le versioni saranno aperti a partire dal 18 ottobre, in concessionaria oppure on-line. Secondo i dati già resi noti, il motore asincrono produce ben 200 kW, con 343 Nm di coppia. Anche l’autonomia si colloca in un range abbastanza elevato, fino a 440 km (WLTP), con una batteria da 66 kW. Con ricarica in AC fino a 22 kW e in DC fino a 150 kW. Con questa seconda opzione si passa dal 10% all’80% in meno di 30 minuti, con potenza di ricarica media di 92 kW.

C’è anche la Brabus, con 428 Cv di potenza e trazione 4×4

Tutt’altro discorso con la versione Brabus, con quella che il costruttore definisce “una decisa virata verso la sportività“. E che virata: la potenza sale da 200 kW (272 Cv) a 315 kW (428 Cv), la coppia da 343 a 543 Nm. passando dalla trazione posteriore alla trazione integrale. Sono numeri impressionanti per un’auto di queste dimensioni: ricordiamo che la Smart #1 è lunga 4,29 metri, larga 1.91, alta 1,698. Potenza che, secondo la Smart, “offre un’esperienza di guida ancora più emozionante“. E da gestire con attenzione, aggiungiamo noi. Disegnata dal Centro-stile Mercedes, la Smart #1 nasce sulla piattaforma tecnica SEA di Geely ed è costruita in Cina. È il terzo modello a batterie di un marchio che dal 2020 è solo elettrico, affiancando la Smart ForTwo e la Smart ForFour.