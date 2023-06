Situazione delle colonnine a Siena? “Tragica”

Situazione delle colonnine a Siena? Riccardo, che si trova nella città toscana per le cure del figlio, la definisce “tragica”, per colonnine guaste o inaccessibili, perché usate come parcheggio. Vaielettrico risponde. Mail: info@vaielettrico.it

Situazione delle colonnine a Siena: all’ospedale occupate da abusivi o guaste

“Vorrei segnalare la situazione ‘tragica’ delle colonnine a Siena. Per motivi terapeutici legati ad una ‘grave’ malattia di mio figlio, mi devo recare spesso all’Ospedale Le Scotte. Nei pressi dell’entrata principale, in via Bracci, si trovano due vecchie colonnine Enel X installate dal Comune, per cui l’uso è possibile solo con tessera o app Enel X (niente roaming). Bene: tutte le volte trovo SEMPRE le colonnine occupate da abusivi (peraltro solo una delle due è attiva, l’altra è ‘in errore’ da mesi). E mi trovo sempre a chiamare i vigili per segnalare l’infrazione. Inutile dire che devo sempre giustificare la chiamata indicando che mi trovo lì con necessità di ricaricare, che ho un bimbo che ha una invalidità grave (legge 104) etc… Solo così riesco ad avere l’intervento della Polizia Municipale, che si limita a multare i veicoli (la segnaletica verticale indica rimozione forzata). Multa che si limita agli stalli in cui la colonnina funziona. Purtroppo la situazione è per lo più analoga a tutte le ricariche Enel X in città. Vi invito a consultare la mappa Nextcharge per conferma. Ad oggi mi trovo sempre a dover caricare in altro modo, non facendo affidamento alla possibilità di ricarica in zona“. Riccardo Barone

Perché mettere il cartello “rimozione” se poi…?

Risposta. Anzitutto vogliamo dire a Riccardo che facciamo tutti il tifo per il suo ragazzo. Con tutto il cuore. Le Scotte sono un ospedale di eccellenza e anche per questo dovrebbe essere garantita ai familiari dei pazienti una vita il meno complicata possibile. È triste apprendere che anche davanti a un grande centro di cura l’inciviltà regna sovrana. Si parcheggia negli spazi per gli invalidi (ed è peggio). E si parcheggia negli stalli per le ricariche delle auto elettriche, fottendosi delle necessitò di persone come Riccardo. Purtroppo le Polizie Municipali non sempre sono disponibili a intervenire, tantomeno a rimuovere le auto. Nonostante che la segnalazione in loco (chi l’ha messa?) preveda questo intervento. Bisognerebbe fare un test: parcheggiare un’auto davanti a una pompa di benzina e chiamare la Polizia Municipale, in qualsiasi città. E vedere se ci si limita a una multa o se esce il carro-attrezzi.