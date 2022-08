Silvano e i suoi, un’altra Famiglia Elettrica. Dopo il racconto di Michele, ci ha scritto Silvano dal Trentino: qui le EV di casa sono tre con piena soddisfazione. Siete una Famiglia Elettrica? Potete raccontarvi scrivendo a info@vaielettrico.it

Silvano e i suoi: una Twizy, una Zoe e ora una Honda e

“Mi chiamo Silvano, vivo in Bassa Valsugana. Nel 2013 , pensando che il futuro per l’automobile fosse sicuramente elettrico , ho sostituito l’Alfa 147 a benzina che usavo come seconda auto con una Twizy. Volevo provare, rischiando una cifra bassa, se era davvero quella la strada. Scelta azzeccatissima: nel 2013 ho provato a fare subito la salita del Passo Manghen a 2050 metri, (ora diventata quasi una tradizione, l’ho fatta per la decima volta quest’anno). Nessun problema, si sale nel silenzio tra i tornanti stretti, i 6 kWh della piccola batteria arrivano quasi a zero sulla cima, ma nella discesa si recupera il 30% di batteria. Qualche difetto? I fissaggi dei passaruota posteriori, che con le vibrazioni tendono a saltare, e lo sportellino di ricarica di plastica, davvero dozzinale. Ma, a parte questi piccoli problemi, ora sono a 115.000 km, fatti senza problemi“.

La Twizy a 115 mila km, la Zoe a 100 mila, tutto ok

“Quest’anno Renault in una settimana mi ha sostituito la batteria a noleggio, che era scesa sotto il 70% di capacità. Nel frattempo, nel 2019, ho sostituito anche l’Alfa Romeo 159 turbodiesel con una Zoe R110, che proprio in questi giorni ha percorso i suoi primi 100.000 km. Senza nessun tipo di intervento o difetto, un sogno praticamente! Consumi bassissimi, manutenzione zero. Nel 2020 nostro figlio ha sostituito anche lui la sua Alfa Mi.To con una Honda E ed ha percorso ad oggi 40.000 km. Anche questa senza mai un problema, ad eccezione di un piccolo difetto del tergicristallo risolto subito dalla concessionaria di Trento. Che dire, dopo quasi 250.000 km elettrici percorsi in famiglia mai scelta fu più giusta!“. Silvano Paterno, Borgo Valsugana.