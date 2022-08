La Famiglia Elettrica si ricarica con una gita a Vienna

La Famiglia Elettrica (dopo la ragazza elettrica) in gita a Vienna: Paolo, con moglie e tre figli, se n’è andato a Vienna con la sua Citroen e-C4. Volete raccontare le vostre vacanze in EV? Scrivete a info@vaielettrico.it

di Paolo Raimondi

“Abbiamo deciso di passare le nostre ferie andando a visitare Vienna, partendo da Rovigo…insieme ai nostri 3 figli con la nostra ë-C4. Sulla carta non proprio l’auto indicata per spazio e autonomia per i lunghi viaggi. Ma, forti delle nostre esperienza passate (Lerici, Torino,…) non ci siamo persi d’animo. Il resoconto del viaggio (e di altri) potete trovarlo anche nel profilo Instagram @famiglia_elettrica. Vogliamo mostrare che viaggiare con i figli (tre, di 13, 10 e 10 anni) in elettrico è possibile, anche senza una supercar“

La Famiglia Elettrica si è munita anzitutto di “chiavette”

“Come sempre per pianificare il viaggio sono partito dalla app ABRP, che dà sempre indicazioni piuttosto precise, se configurata opportunamente. È emerso subito che un viaggio diretto verso Vienna sarebbe stata un’impresa massacrante e abbiamo optato per una pausa intermedia: La località si montagna Turrache Höhe, non siamo rimasti delusi…Primo passo: procurarsi le “chiavette” dei principali provider, per essere sicuri che anche in caso di mancanza di rete o di app in blackout si possa gestire la ricarica. A mio avviso con queste di EvWay, BeCharge e EnelX in Italia si ha una copertura quasi totale (non me ne vogliano gli altri provider). Inoltre, un punto essenziale per il nostro viaggio è che tutte e tre prevedessero delle partnership con provider esteri. In particolare pianificando un numero di km fra i 1.400 e i 1.600 (pensavamo di fare anche un giro a Bratislava) ho calcolato di dover ricaricare dai 250 ai 300 kW“.

Prima tappa alla Ionity di Portogruaro, ma senza bagni o ripari all’ombra

“Per questo motivo ho acquistato un abbonamento mensile Enel X Flat Large da 145kWh (a 45€) e un BeCharge BeRegular da 100kWh a 38€. E mi sono messo a cercare dalle rispettive app delle colonnine Fast supportate nel tragitto. Ammetto che pensavamo che la copertura delle Fast supportate fosse leggermente maggiore, soprattutto nella zona centrale dell’Austria. Faccio notare però che, in questo modo avrei fatto fino a 1.600km pagando poco più di 80€, impensabile in questi giorni per qualsiasi motore termico. Siamo partiti di domenica per incontrare poco traffico e in effetti è stato così. Come prima sosta di ricarica ci siamo fermati alla Ionity di Portogruaro, appena fuori autostrada, fornitissima con 6 stazioni dietro ad un distributore. Ma purtroppo senza bagni, distributore automatico o posto all’ombra: aspetti sicuramente da migliorare. Poi ci siamo fermati fuori autostrada a Tolmezzo ad una Enel X: almeno c’era un po’ d’ombra (e abbiamo avvistato una bellissima Polestar 2 danese)“.

Mancano le colonnine, un hotel ci offre una presa esterna

“Prima della prima destinazione ci siamo fermati ad una ricarica quick a Villach, praticamente in centro (Lebensland Kärten Charging Station). Ci siamo fermati a pranzo in un locale a pochi passi. Occhio che potreste confonderla benissimo per un cartellone pubblicitario digitale, non mi abituerò mai al fatto che ogni colonnina è diversa dalle altre!!! Villach merita una veloce visita, in questo periodo tutte le vie sono addobbate per un festival estivo. Proseguendo, la sosta a Turracher Höhe è stata necessaria quanto sorprendente. L’hotel dove siamo andati (Sundance Mountain Resort) sicuramente ha visto tempi migliori, ma il rapporto qualità-prezzo è ottimo e prevede piscina e saune. Inoltre, non essendoci colonnine nei paraggi (contrariamente a quanto indicano le varie app, che ne mostrano 2) sono stati così disponibili da fornirci una presa esterna a cui attaccarci. Il posto per il resto è splendido e tranquillissimo (forse anche un po’ troppo), ottimo per le passeggiate. Consigliato sicuramente“.

Un’altra auto si attacca e salta l’impianto



“Abbiamo ripreso il viaggio per Vienna, dopo aver caricato di notte fino al 75% circa (un’altra auto si era attaccata alla presa e aveva fatto saltare l’impianto 😂). Partendo da un’altezza di 1.700m abbiamo dovuto fare una sola sosta a Leoben, in una zona fornita di distributore, autolavaggio, kebab e forno con specialità dolciarie. Lo stallo è fornito di 2 fast CCS da 150kW, 1 CHAdeMO da 50kW e se usate le chiavette EnelX e BeCharge non dovete perdervela, nei paraggi non ce ne sono tante altre. Una ricarica quasi completa qui ci ha permesso di arrivare a Vienna senza problemi. Ed ecco la nostra meta. Il viaggio alla fine è stato tranquillo e sereno e solo alle porte della città abbiamo incontrato qualche rallentamento dovuto a lavori. La città è molto bella, vivibile, a misura di famiglie (i bambini non pagano quasi nulla), ci si sente sempre al sicuro. E la rete di trasporti (u-bahn, s-bahn, tram, autobus) ti permette di arrivare dappertutto“.

La Famiglia Elettrica al ritorno, tra ricariche e McDonald

“Fra Prater, Musei, Zoo, palazzi storici, si può soddisfare ogni tipo di turista. E raramente si ha l’impressione che vogliano fregarti (ricordo ancora un gelato a Firenze a 7€, con i prezzi non esposti). Il cibo non è caro, basta un po’ guardarsi attorno e hai possibilità di pranzare e cenare sia ai tipici baracchini che in locali etnici. Visto che nella permanenza in città non abbiamo usato l’auto, ma l’efficiente rete di trasporti, solo poco prima di tornare ho dovuto ricaricare presso ÖAMTC Erding. In pratica è la nostra ACI: ci si può trovare bagno, ristoro e nel caso acquistare attrezzatura per auto (seggiolini, portabici,…). Al ritorno abbiamo fatto lo stesso percorso: ci siamo fermati a Leoben e abbiamo passato la notte a Turracher Hohë (con l’ormai famosa ricarica in hotel…via cavo). Nel tratto finale, visto il tragitto quasi tutto in discesa, abbiamo dovuto effettuare una sola sosta (in autostrada!!!) presso la BeCharge di Gonars Nord. Visto il caldo, ci siamo fermati al vicino McDonald (non l’adoriamo…ma con il caldo è stato provvidenziale). Ci sono rimasti 70 kW degli abbonamenti, li useremo a casa con calma. I ragazzi si sono divertiti molto (anche noi). E alcuni dei momenti più spensierati sono stati proprio durante le soste: abbiamo avuto modo di parlare e raccontarcela“.



— La Famiglia Elettrica è la 7° puntata della serie “Ricarica in vacanza”. Le 6 puntate precedenti: qui le colonnine “imprigionate. Qui le disavventure con una Leaf 64 kWh. Qui Umbria-Capo Rizzuto in Volkswagen ID.4 (foto). Qui in Francia con la Zoe. Qui: Stefano e le troppe colonnine fuori uso. Qui: così è una caccia al tesoro, il lamento di Roberto. E se vuoi seguirci con continuità, iscriviti gratis alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —

TAG: La Famiglia Elettrica