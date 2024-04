Marzo elettrico 2024: vendite ai minimi

Marzo elettrico 2023: vendite ancora ai minimi, con un misero 3,3% di quota di mercato. Tutto ancora fermo in attesa dei nuovi incentivi. Tesla sempre leader.

Tesla sempre prima con Model Y e 3, ma numeri in calo

È la stessa Unione di costruttori, Unrae, a rimarcare che l’attesa dei nuovi bonus sta congelando il mercato: “Anche i risultati di marzo delle immatricolazioni di auto elettriche e ibride plug-in, in lieve calo rispetto a febbraio le prime e in leggero rialzo le seconde, confermano come la prolungata attesa degli incentivi stia determinando una paralisi del mercato di tali motorizzazioni”, commenta il presidente Michele Crisci. Ne risente la stessa Tesla che, pur restando largamente leader tra le elettriche, vede le immatricolazioni calare. Model Y e Model 3 sono prime sia nel mese sia nel primo trimestre, ma con numeri in calo rispetto al 2023: la prima con 2.345 immatricolazioni, la seconda con 1.279. A sorpresa in marzo il terzo posto è stato conquistato dalla nuova Volvo EX30. Mentre colpisce in negativo lo scivolamento al decimo posto della 500e, a lungo leader di mercato, con solo 135 auto vendute.

Marzo elettrico 2023: boom delle ibride, al 39% di quota

La situazione di stallo indice il presidente dell’UNRAE a temere sul governo: “È d’obbligo per noi continuare a sottolineare l’importanza e l’urgenza di rendere presto operativo il nuovo schema incentivi. Considerando i tempi tecnici di tutti i prossimi passaggi della normativa ancora necessari, rischiamo di arrivare a perdere metà dell’anno. E di avere un impatto degli incentivi estremamente limitato sul 2024”. Nel frattempo continuano a riprendere quota le alimentazioni tradizionali. Le auto a benzina in marzo guadagnano 3 punti di quota, al 31,4% del totale, mentre il diesel scende di 5,1 punti, al 15,2%. Il Gpl conferma il 7,6% di quota, mentre il metano resta inchiodato allo 0,2%. Il risultato migliore lo mettono a segno le vetture ibride guadagnando 4,5 punti e salendo al 39,0% di quota. Ma si tratta soprattutto di mild hybrid, con un minimo apporto dell’elettrico (28%) mentre le “full” hybrid valgono solo l’11%.