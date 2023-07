Senza bonus le EV non si vendono, parola di Tavares

Senza bonus le Ev non si vendono. Un lettore, Umberto, cita le parole del n.1 di Stellantis, Carlos Tavares, solo grazie agli aiutini statali esiste un mercato dell’elettrico. Vaielettrico risponde, come sempre, alla mail info@vaielettrico.it

Senza bonus le ev non si vendono, neppure le migliori al mondo: vero?

“Ecco quanto dice delle auto elettriche Tavares, che è uno del mestiere: “…e riguardo alle auto elettriche e plug-in, guardate che cosa è successo in Germania e Italia: appena hanno smesso di avere incentivi, gli ordini sono collassati. Quindi le persone non vogliono compare le auto a batteria senza incentivi. Neppure se offro loro la migliore auto elettrica al mondo. E perfino nei segmenti A, B (citycar e utilitarie, ndr) e veicoli commerciali leggeri, così importanti in Italia dove siamo infatti i leader “. Umberto Antolini

La Tesla Model Y è prima assoluta in Europa (e non solo), anche senza aiutini

Risposta. Massimo rispetto per Tavares, un manager molto capace che sta portando Stellantis a risultati straordinari, come confermato dai dati del primo semestre. Sul suo punto di vista sull’elettrico, però, ci permettiamo di dissentire. Anzi, sarebbe tempo di non parlare più di elettrico in generale, perché anche qui (come nel termico) ci sono costruttori che vanno bene e altri meno bene. L’ennesima conferma viene anche dai dati del mercato europeo di metà 2023. L’auto più venduta in assoluto è stata proprio un’elettrica, la Tesla Model Y, proposta a un prezzo che in molti Paesi (Italia compresa) la escludono dagli incentivi. La stessa Tesla sta scalando la classifica assoluta dei costruttori, nonostante abbia una gamma ristretta a soli 4 modelli e tutti con un prezzo superiore ai 40 mila euro. Tutti dati che dimostrano che l’elettrico non è più una nicchia, in cui vince chi propone le auto più belle ai prezzi più competitivi. Quanto al presunto calo delle vendite citato da Tavares, in realtà riguarda solo le ibride plug-in, in particolare nel mercato tedesco