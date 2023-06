Sempre più Tesla nella polizia americana. Dimenticatevi le Ford di Starsky & Hutch o le Ferrari di Miami Vice: i Cops si servono delle auto di Elon Musk.

Sempre più Tesla nella Polizia…/ Altro ordine da South Pasadena

L’ultimo ordine è arrivato dal dipartimento di polizia di South Pasadena, in California, che ha deciso che la sua flotta sarà composta solo da Model 3 e Model Y. La transizione sarà completata entro l’anno in corso con l’acquisto di 20 Tesla, ovviamente da personalizzare con tutto quel che serve ad auto del genere. Perché questa scelta? Le ragioni sono legate alle zero emissioni, ai bassi costi di manutenzione, affidabilità e, naturalmente, all’accelerazione impressionante. Dote, quest’ultima, fondamentale quando si tratta di inseguire un malvivente sulle tante highways della California. Ricordiamo che la Tesla Model 3 Standard Range passa da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi, mentre la Long Range e la Performance fanno ancora meglio: 4,2 e 3,1 secondi. Le personalizzazioni saranno curate da uno specialista, Unplugged Performance, che si è occupata anche di preparare vetture Tesla per corse come Pikes Peak.

Scelte per le prestazioni, ma anche per il risparmio

“Unplugged Performance è unesperto globale quando si tratta di personalizzare e allestire i veicoli Tesla. Ci riteniamo fortunati a collaborare con l’intero team mentre allestisce la prossima generazione di veicoli della polizia per la transizione dell’intera nostra flotta ai veicoli elettrici“, spiega il sergente Tony Abdalla, responsabile della transizione del progetto EV del dipartimento di polizia di South Pasadena. “Venti veicoli Tesla Model Y e Model 3 allestiti da Unplugged Performance sostituiranno la precedente flotta a combustione interna per il dipartimento di polizia di South Pasadena nel 2023. 100% elettrica”, ha confermato a sua volta Unplugged Performance. La scelta di un numero crescente di Polizie in tutto il mondo sta cadendo su Tesla anche per i bassi costi di gestione e manutenzione. Con la possibilità di auto-produrre, da rinnovabili, almeno una parte dell’energia che si consuma.