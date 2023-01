Costi di manutenzione: Tesla la migliore, ma…

Costi di manutenzione a 10 anni: le Tesla Model S e Model X sono le meno dispendiose, secondo un’indagine pubblicata da ClunkerJunker negli Stati Uniti.

Costi di manutenzione: battuta anche l’inarrivabile Toyota

Model 3 e Model Y, che hanno un track di risultati più contenuto essendo usciti nel 2017 e nel 2020, sono stati comunque classificati in 4° e 9° posizione. L’indagine ha preso in considerazione i dati delle 185 auto più diffuse negli Usa, esaminando quanti interventi di manutenzione programmata sono richiesti e a quale prezzo. Un dato fondamentale in un mercato in cui i consumatori, prima di acquistare, esaminano non solo il prezzo d’acquisto, ma anche il TCO (Total Cost of Ownership). Ovvero il dato che comprende spese di manutenzione e carburante (o energia) per un certo numero di km. Tradizionalmente la marca che usciva meglio dalle classifiche sui costi di manutenzione era Toyota. La marca giapponese anche in questa indagine si è confermata su ottimi livelli, con un costo del 13,41% del valore dell’auto. Ma le Tesla fanno decisamente meglio, col 7,09%, meglio anche del marchio premium di Toyota, la Lexus, che è al 12,28%.

Sarebbe interessante conoscere anche il degrado delle batterie…

I 5 marchi più costosi, sempre secondo ClunkerJunker, sono invece la Mitsubishi, la Hyundai e i tre brand americani del gruppo Stellantis, RAM, Jeep e Chrysler. Se si esaminano invece i singoli modelli, la classifica del sito americano vede nella top five Model S. Model X, Nissan GT-R, Model 3 e Toyota Land Cruiser. Mentre le 5 peggiori risultano RAM Promaster City, Kia Rio 5, BMW X1, RAM ProMaster Professional e BMW X2. Va però specificata una cosa: queste classifiche si riferiscono alla sola manutenzione programmata e sono nate prendendo a riferimento le auto termiche. Non stiamo parlando di affidabilità. E ovviamente non viene preso in considerazione un dato fondamentale come il degrado della batteria, che è tutt’altro discorso e che sarebbe molto interessante conoscere.

– Iscriviti gratis alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-