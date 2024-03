Sei ragioni per tornare indietro dalla ID.3 all’ibrido

Sei ragioni per tornare indietro all’ibrido: l’esperienza con la Volkswagen ID.3 del 2021 non ha soddisfatto Paolo, i tempi non gli sembrano maturi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Sei ragioni per tornare indietro, dal valore dell’usato alla batteria: che consiglio date?

“Vi contatto per un consiglio tecnico, dopo che vi avevo già scritto per la svalutazione della mia VW ID.3 da 43kWh di settembre 2021, che ad oggi vale 1/3 del valore di acquisto. Sarei intenzionato a passare dall’elettrico ad una vettura ibrida non plug-in. Le ragioni sono: 1) Nei prossimi anni le batterie delle vetture elettriche miglioreranno sia in termini di autonomia che di velocità di ricarica. 2) Per le ragioni sopra esposte, la mia vettura sarà ancora di più svalutata e resterò con un pugno di mosche in mano. 3) La garanzia della batteria è di 8 anni o 160.000km, dopo? 4) In VW mi hanno detto che la sostituzione del pacco batterie ha un costo di circa 15.000€. 5) Ho una percorrenza in un anno di 13.000km. 6) Il mio risparmio annuo solo di carburante può aggirarsi intorno ai 600 euro. Quindi mi domando: conviene tenermela? Vorrei un consiglio se passare ad un ibrido e poi, tra circa 10 anni, passare nuovamente all’elettrico in quanto abbastanza consolidato/ stabilizzato. Grazie, vi seguo sempre con attenzione“. Paolo

Ma con gli incentivi in arrivo si può pensare a un’altra elettrica…

Risposta. A noi la situazione non sembra così sfavorevole all’elettrico. Anche a scorrere le quotazioni di grandi siti specializzati nell’usato troviamo prezzi tutt’altro che risibili per le EV. Certo, la ID.3 non è stato il modello di maggior successo. Ma compaiono inserzioni per la versione con batteria 43 kWh (secondo noi la meno azzeccata) comunque sopra i 20 mila euro. Quanto alla scadenza della garanzia, questa non implica che l’auto non sia più utilizzabile e tantomeno che sia necessario sostituire la batteria. È vero, però, che in questo momento come gestione l’elettrico conviene davvero solo se hai la possibilità di ricaricare privatamente, a casa o in ufficio. La differenza di 600 euro ci sembra sovrastimata, nel confronto tra ricariche pubbliche e rifornimenti di benzina, ma è vero che non c’è più la convenienza di un tempo. Il nostro consiglio è di aspettare comunque i nuovi incentivi prima di decidere. Magari c’è la possibilità di acquistare una EV nuova con una buona autonomia al prezzo di un’ibrida o poco più. Rivendendo la ID.3 a un privato, a cifre sicuramente più elevate di quanto offrano i concessionari.