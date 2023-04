Schifani annuncia: stop fotovoltaico in Sicilia

Schifani annuncia: a breve verrà decretato lo stop a nuovi impianti fotovoltaici in Sicilia. Il presidente della Regione vuole valutare problemi e benefici.

Schifani annuncia: valutare utile sociale e danni ambientali

“Ho deciso a breve di sospendere il rilascio delle autorizzazioni per il fotovoltaico. Dobbiamo valutare l’utile d’impresa con l’utile sociale e col danno ambientale. Poi questa attività porta lavoro? L’energia rimane in Sicilia? No”. Ha detto proprio così il numero uno della Regione, esponente di Forza Italia, parlando in un convegno a Palermo. Con un approccio che non ha niente da invidiare ai toni più accesi della Lega. Solo qui, invece che del profondo Nord, si parla dell’estremo Sud. “La Sicilia paga un prezzo non dovuto per una risorsa che abbiamo. Il danno e la beffa. E allora intendo discutere col governo”, ha proseguito Schifani “C’è un decreto legislativo che prevede che sul fotovoltaico non possano essere imposte delle royalty. Però già questi impianti danno il 3% di energia ai comuni come risarcimento del danno ambientale. Mi chiedo perchè non debba essere riconosciuta una quota anche alla Regione siciliana“.

“Non vogliamo i soldi, vogliamo l’energia”

Che cosa propone dunque il governatore dell’isola? “Dobbiamo trovare una soluzione che consenta al governo regionale di chiedere a chi intende insediare gli impianti fotovoltaici energia, non soldi. Per avere una bolletta più attenuata grazie a ciò che si produce nella regione. La Sicilia paga un danno ambientale dovuto agli impianti”. Certo, risulta un po’ strana questa politica di una Regione del Sud che da una parte continua a chiedere di essere aiutata. Ma dall’altra, appena dispone di una risorsa da mettere a disposizione del Paese, ferma tutto e chiede che i benefici restino in loco. Ed è singolare che la levata di scudi di Schifani arrivi a pochi giorni dall’annuncio da parte di Enel di volere ulteriormente investire nella fabbrica catanese di pannelli solari bifacciali. Come dire: quel che serve per il fotovoltaico lo producete qui, con una bella ricaduta in termini di posti di lavoro, ma poi i pannelli ve li andate a installare altrove.