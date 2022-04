Pannelli solari bifacciali: Enel investe in Sicilia

Pannelli solari bifacciali, ad alta efficienza: Enel crede nella produzione in Italia e investe 600 milioni nel progetto TANGO (iTaliAN pv Giga factOry), a Catania.

Pannelli solari bifacciali: a Catania mille nuovi posti di lavoro

È proprio ineluttabile la dipendenza dalla Cina, come sostengono i detrattori del fotovoltaico (con larga rappresentanza anche nel governo)? Pare proprio di no. La 3Sun di Enel Green Power, in Sicilia, si prepara a diventare la più grande fabbrica europea per la produzione di moduli fotovoltaici bifacciali ad elevate prestazioni. Si prevede che la capacità di produzione della fabbrica aumenterà di 15 volte fino a 3 GW l’anno, dagli attuali 200 MW. Dei 600 milioni investiti, quasi 118 verranno dal Fondo europeo per l’innovazione. Si stima che la Gigafactory aumenterà l’occupazione locale di circa 1.000 unità entro il 2024. Oltre a fungere da catalizzatore per il ripristino della catena del valore del fotovoltaico in Europa. Il progetto promuoverà la tecnologia solare ad alta efficienza di nuova generazione e contribuirà a ridurre la dipendenza energetica. Anche dalla Cina, in questo caso…

Pannelli solari bifacciali: ecco come funzionano

La produzione di 3Sun includerà celle fotovoltaiche a eterogiunzione bifacciale (B-HJT) che catturano più luce solare, rispondendo sulla superficie anteriore e posteriore. I pannelli potranno incorporare anche una struttura chiamata Tandem, con due celle sovrapposte, catturando più luce rispetto alle strutture a cella singola. La combinazione di pannelli fotovoltaici bifacciali e struttura Tandem migliora significativamente l’efficienza, fino a superare il 30%. I 3 GW dei pannelli prodotti ogni anno dalla Gigafactory possono generare fino a circa 5,5 TWh di energia elettrica da rinnovabili l’anno. Dal punto di vista della sostenibilità, significa evitare l’equivalente di quasi 25 milioni di tonnellate di CO 2 nei primi 10 anni di attività. Allo stesso modo, la produzione generata dai pannelli della Gigafactory ha il potenziale di evitare l’acquisto di fino a quasi 1,2 miliardi di metri cubi di gas l’anno. Sostituiti da energia rinnovabile di produzione nazionale.

A Catania si lavorerà anche sul riciclo dei pannelli a fine vita

“La domanda mondiale di moduli solari fotovoltaici sta crescendo a un ritmo accelerato”, ha affermato Francesco Starace, CEO del Gruppo Enel. “Si prevede che l’Europa da sola assorbirà gran parte della domanda aggiuntiva, grazie alla grande competitività e convenienza di questa tecnologia. La provenienza degli approvvigionamenti di queste importanti componenti rappresenta un punto debole nella filiera globale. E vediamo la necessità di riequilibrare la sua distribuzione geografica, oggi eccessivamente dipendente da un’unica fonte in Asia. Questo investimento riporterà 3.000 MW di capacità produttiva l’anno in Europa. E segnerà per l’Italia un grande passo in avanti nel mantenimento della sua leadership tecnologica”. Inoltre, 3Sun è impegnata in attività di ricerca e sviluppo per sviluppare nuovi processi di riciclo per i moduli fotovoltaici a fine vita.

