Installare la wallbox è un rebus? ChargeGuru vi consiglia in diretta

Volete installare una wallbox nel vostro garage privato e avete dubbi sulla scelta del dispositivo o sulle procedure burocratico autorizzative? Abitate in condominio, dove collegare la wallbox al POD domestico implica interventi complessi negli spazi comuni? ChargeGuru può darvi il consiglio giusto. Lo riceverete partecipando al webinar on line organizzato da Vaielettrico alle 18 di lunedì 19 giugno sulla piattaforma Zoom.

Per avere accesso al nostro webinar è necessario iscriversi a questo link https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ofgzu7NzSrSqo0OJgUpnEg#/registration. Riceverete da Zoom la conferma dell’iscrizione e le coordinate per connettervi gratuitamente alla piattaforma.

Risponderà alle vostre domande Diego Trabucchi, country manager d ChargeGuru Italia. ChargeGuru è una società francese, sbarcata in Italia l’anno scorso. Si occupa di consulenza specializzata – tecnica, burocratica e amministrativa – per chi vuole installare wallbox o altro impianto di ricarica privata per veicoli elettrici. Offre in sostanza un servizio “chiavi in mano”, guidando il cliente nella scelta dell’hardware, nell’iter autorizzativo per i lavori di installazione e infine indicando, città per città, l’installatore più qualificato.

Sollecitiamo i lettori interessati ad inviarci preventivamente qualche domanda scrivendo a info@vaielettrico.it con intestazione webinar. Durante la sessione di Q&A on line coordinata da Massimo Degli Esposti, sarà comunque possibile rivolgere ulteriori domande all’ ingegner Trabucchi, utilizzando la funzione “alza la mano” o inviando un testo scritto nella chat. la durata prevista dell’evento è di un’ora e mezzo, con chiusura alle 19,30.

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –