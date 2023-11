Royal Enfield Him-E, l’avventura elettrica è iniziata

Prove di futuro elettrico per Royal Enfield, che ad EICMA ha svelato la Him-E, primo prototipo di Himalayan a zero emissioni. La moto adventure è attesa sul mercato tra due anni.

Royal Enfield già da diverso tempo sta lavorando per crearsi un proprio spazio nel mondo della mobilità elettrica. Le voci di un’accelerazione nei piani di sviluppo green trovano conferma col recente lancio ad EICMA di un primo prototipo di moto elettrica, che il marchio anglo-indiano ha messo in bella mostra tra le tante novità presentate al Salone milanese.

Si tratta ancora di un concept, ma di certo l’Electric Himalayan Testbed, nota anche come Him-E, non sembra poi così lontana dalla sua forma definitiva. Royal Enfield l’ha infatti già testata e si augura di metterla sul mercato tra un paio di anni. Forse anche prima.

Un Himalayan green

Non si tratta di un modello in stile “classic” come si era ipotizzato potesse essere la prima elettrica del marchio, ma bensì una versione green dell’Himalayan, moto adventure molto apprezzata del brand. Royal Enfield ha scelto quindi di cavalcare un settore che, al momento, anche per le elettriche, va per la maggiore.

Trattandosi di concept, dell’Him-E ancora non si sa nulla a livello di specifiche. Ad un primo sguardo, per stile ed equipaggiamento, è indubbio che la moto ricordi molto da vicino la Himalayan 452 appena aggiornata. Tra le carattristiche salienti, spiccano numerose parti in alluminio (per risparmiare sul peso?) e il design della sella “allungata” a coprire anche il serbatoio.

Royal Enfield afferma di aver già testato il prototipo sulle montagne dell’Himalaya (come per tutte le sue Himalayan originali) e di aver fatto “test approfonditi nella galleria del vento“, per ottimizzare l’efficienza aerodinamica.

Him-E, sul mercato nel 2025?

Come rivelato dai vertici aziendali, Him-E sarà un banco di prova per il futuro sostenibile di Royal Enfield. Un futuro elettrico per il quale, però, non sembra esserci particolare fretta.

“Non vogliamo portare sul mercato qualcosa di incompleto – ha dichiarato Siddhartha Lal, top manager del gruppo Eicher, casa madre di Royal Enfield – Stiamo lavorando su un paradigma completamente diverso per i veicoli elettrici. Ci vuole tempo per mettere insieme qualcosa di veramente nuovo.”.

Staremo a vedere gli sviluppi.