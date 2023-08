Roulotte per eBike: dalla Finlandia arriva Hupi

Hupi è la roulotte per eBike sviluppata dalla Finnish Commercial Vehicle Center. Usa energia solare e ha letto, televisione e stufa a propano.

Fare un viaggio in eBike che varchi il confine della giornata è possibile, anche senza appoggiarsi ad alberghi e campeggi. In fin dei conti è questa l’idea che ha spinto il progettista finlandese Urpo Merranmaa a sviluppare Hupi. Una roulotte per eBike che prima di tutto soddisfacesse le proprie esigenze di vivere all’aria aperta e fare gite lunghe. Ed è proprio ciò che Merranmaa spiega nel video qui sotto.

Una roulotte per eBike nata dal bricolage

Alla fine il progetto di questa roulotte è cresciuto fino a diventare un prodotto finito e ben curato, grazie all’intervento dalla Finnish Commercial Vehicle Center (FCVC). Ci sono volute ben 5.000 ore di lavoro dedicate a progettazione, test e perfezionamento per fare di un sogno nato dal bricolage in una roulotte per eBike a tutti gli effetti. Hupi adesso offre una valida alternativa alle tende da campeggio e si distingue per il design fisso con tetto alto, pareti rigide e una porta di accesso comoda.

Hupi è la roulotte da eBike 1 di 6

La roulotte Hupi è progettata in stile caravan, con una struttura in alluminio isolato e un tetto alto un metro e mezzo. Questo rimorchio somiglia in tutto a una roulotte normale ma è molto più piccolo e molto più leggera. L’intera roulotte pesa 70 chilogrammi, il che significa che può essere facilmente tirata a mano quando non viene utilizzata.

All’interno, anche se non offre l’altezza necessaria per stare in piedi, il soffitto a 131 cm permette di entrare agevolmente dalla porta e sedersi sul bordo del letto. La cabina del rimorchio Hupi è pensata per adattarsi alle esigenze del ciclista, infatti durante la notte, il letto si estende per riempire l’intero spazio interno, offrendo il massimo comfort al singolo viaggiatore. Mentre al mattino la parte inferiore del letto si ripiega contro la parete anteriore, trasformandosi in una comoda panca imbottita. Inoltre, un tavolo pieghevole sotto la sezione del letto ripiegato offre uno spazio pratico per mangiare e lavorare.

Il pannello solare ricarica la bici

Già lo scorso anno ci eravamo occupati di una simile roulotte per eBike. Si chiamava Martha e veniva dalla Germania, il primo tentativo di casa viaggiante su bici elettrica. Rispetto a quella, più bassina, Hupi appare maggiormente vivibile anche senza stare a letto. Inoltre caratteristica della roulotte Hupi è la presenza di un pannello solare installato sul tetto alto. Questo kit solare è in grado di catturare l’energia del sole per alimentare gli accessori interni della roulotte e mantenere carica la batteria della eBike. Sfruttando una potenza da 250 watt, infatti si può alimentare una stufa a propano e una televisione.

Roulotte per eBike bella, ma vietata in Italia

Inoltre, l’energia accumulata può essere utilizzata per alimentare dispositivi come laptop e smartphone, luci esterne e un mini-frigo. La roulotte Hupi è dedicata specificamente alle biciclette elettriche e viene pubblicizzata come l’accessorio perfetto per questo tipo di biciclette. Inoltre la FCVC offre una selezione di e-bike di marca Leader Fox con cui abbinare la roulotte. Il prezzo base della Hupi è di 5.990 euro.

Tutto molto bello, se non fosse che in Italia un mezzo come Hupi non può circolare. Infatti le norme vigenti, che accomunano una roulotte a un veicolo, non consentono di trainare un mezzo con lunghezza massima di 3 metri, larghezza totale del rimorchio di 75 cm e altezza superiore a 1 metro. Inoltre la massa trasportabile non deve superare i 50 kg.

