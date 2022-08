Roulotte per e-bike made in Germany: si chiama Martha

Roulotte per e-bike made in Germany: si chiama Martha ed è prodotta dalla Maxness design. Ha letto, cucina e patio in 48 kg di peso totale. Costa poco meno di 5.000 euro

Il nome intero è Fahrrad Wohnwagen Martha, ma voi potete chiamarla semplicemente Martha. Si tratta della prima roulotte per e-bike nel suo genere ed è stata progettata e prodotta dall’azienda tedesca Maxmess Design. Si tratta di un rimorchio per biciclette elettriche dove si può anche dormire. Un mezzo utile per piccole scampagnate ferragostane, ma anche per affrontare viaggi più lunghi a patto di sapersi adattare.

Il temine roulotte non è peregrino perché Martha è stata progettata per offrire la massima comodità in caso di viaggio. Per questo definirlo rimorchio è riduttivo, infatti all’interno di questa scatola su due ruote troviamo uno spazio confortevole che può facilmente diventare una camera da letto, un ufficio remoto o persino una mini cucina. Per questo ci sono stoviglie ben riposte e altri porta oggetti utili durante un viaggio. Martha è inoltre dotata di un tavolo pieghevole che può essere utilizzato all’interno come postazione di lavoro o all’esterno per un pranzo veloce.

Una roulotte per e-bike da 48 kg

Maxmess dichiara che Martha pesa 48 kg a pieno carico, comprese posate, cancelleria, materasso e stendino. Inoltre può trasportare un carico massimo di altri 25 kg di bagagli e provviste. La stessa azienda dichiara che questa è una roulotte per e-bike made in Germany, però si adatta senza problemi a essere trainata da una bicicletta standard a pedali su terreni pianeggianti.

Per quanto concerne le dimensioni, Martha è lunga 2 metri e offre uno spazio interno di 1,95 metri di lunghezza, 0,9 metri di larghezza e 1 metro di altezza. È dotata di un materasso, quattro vani portaoggetti interni e due vani portaoggetti nel sottoscocca. Come già ricordato offre un tavolo pieghevole che può essere sistemato all’interno come scrivania o all’esterno per un pasto veloce. Il costo di lancio per Martha è stato 4.450 euro, ma adesso si è stabilizzato da qualche giorno al prezzo di 4.850 euro.

Tanta tecnologia in un piccolo scrigno

Ma non è finita qui perché la porta funge anche da tenda da sole, un pannello solare e una batteria, luci a LED, caricatori USB. La batteria da 30 Ah e il pannello solare da 30 W alimentano le luci di lettura mobili, le luci posteriori e la ventola di ventilazione anteriore, mentre il centro di comando consente di monitorare i consumi e regolare le impostazioni per risparmiare energia, se necessario. Come se non bastasse, il centro di comando consente di controllare il consumo energetico e di apportare le modifiche necessarie per ridurre gli sprechi.

Maxmess ha incluso tre oblò e un lucernario al fine di dare l’impressione di avere più spazio e offrire un’adeguata ventilazione trasversale nelle giornate più calde. Questo perché, come si vede bene anche dalle immagini a corredo, lo spazio disponibile resta angusto anche per una persona di “piccole dimensioni”. Gli oblò sono dotati di tende per la privacy. È disponibile una piccola stazione meteorologica che fornisce letture della temperatura e dell’umidità sia all’esterno che all’interno di Martha, oltre a un rilevatore di monossido di carbonio.

