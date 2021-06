Il Gruppo Koelliker fa sul serio. E, dopo aver annunciato che importerà sul mercato italiano cinque brand cinesi di auto elettriche, vale a dire Seres, Weltmeister, Karma, Maxus e Aiways (leggi qui la notizia), rilancia.

Koelliker si prepara al boom elettrico

Perché l’azienda non si fermerà: «L’idea è quella di coprire tutti i segmenti di mercato, per questo motivo arriveranno altri brand di auto elettriche cinesi a breve sul mercato italiano». Sono le parole del CEO del Gruppo Koelliker, Luca Ronconi, nella nostra intervista video che potete vedere più sotto. Qui una sintesi:

Luca Ronconi, è davvero il momento giusto per questa svolta elettrica?

La nostra ambizione è quella di presentare un portafoglio di prodotti completo, che copra veramente tutte le esigenze di mobilità e ogni segmento di vendita. Siamo in costruzione, perché non abbiamo ancora lanciato tutti i prodotti.

“Cerchiamo i modelli giusti nei segmenti A e B”

Quindi dobbiamo aspettarci altri marchi cinesi di auto elettriche?

Certo. Al momento, ad esempio, non copriamo ancora i segmenti più piccoli, A e B, perché non abbiamo trovato il modello giusto per il consumatore italiano. Non appena saremo convinti _ e ci stiamo lavorando molto attivamente _ di aver trovato lo proposta giusta, la porteremo in Italia. Il mercato è ancora piccolo, ma sta crescendo ad una velocità enorme.

Anche SsangYong avrà presto la sua EV

Questa invasione di auto elettriche porterà ad un ridimensionamento dei marchi Mitsubishi e SsangYong?

No. Mitsubishi è già molto avanti nella strada dell’elettrificazione, anche se abbiamo ancora in vendita modelli benzina e diesel. Ssangyong sta vivendo una fase molto importante e a breve lanceremo anche il primo modello elettrico. Continueremo assolutamente anche con i nostri brand storici.

Il primo modello elettrico di Ssangyong di cui parla Ronconi è il Suv Korando. Monterà un motore elettrico da 140 kW con trazione anteriore. La batteria è da 61,5 kWh che dovrebbe garantire un’autonomia di 400 km. Il prezzo si aggirerà attorno ai 50 mila euro.

