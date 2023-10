Romania meglio di noi sull’elettrico: Andrea ci scrive da Timisoara e spiega perché le auto a batterie sono molto più diffuse in un Paese molto più povero. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Romania meglio di noi, bonus più alti e energia meno cara

“Sono a scrivervi da Timisoara, durante un viaggio di 3.000 km passando dalla Slovenia, all’Ungheria fino al cuore della Romania. La cosa che mi ha sorpreso è l’ampia diffusione di auto elettriche, specialmente della Dacia Spring. Qui le auto costano come da noi, ma gli incentivi ammontano a 10.000 euro. Gli stipendi medi sono circa la metà di quelli italiani, ma la corrente costa molto poco, grazie al mix energetico idroelettrico-nucleare-gas di estrazione nazionale. Questo ha permesso ai meno abbienti di trovare una soluzione vincente come alternativa all’utilitaria endotermica. Che, fra l’altro, non è esente dalle tassa di possesso come le elettriche e deve utilizzare benzina o diesel di costo poco inferiore al nostro. Tutto ciò ci deve far riflettere sulla necessità di sviluppare fonti di energia elettrica dalle rinnovabili, di produzione nazionale. Svincolandoci il prima possibile dai combustibili fossili, tutti di importazione ed energeticamente poco efficienti se bruciati in un motore endotermico“. Andrea D’Accordi

Italiani tartassati, non solo rispetto ai rumeni…

Risposta. Se abbiamo fatto bene i conti, l’offerta Premium X disponibile in Romania e inviataci da Andrea in copia (sopra), costa 0,28 euro al kWh. Con 120 kWh da prelevare. È molto meno degli abbonamenti disponibili in Italia, ma è chiaro che, essendo ben diverso il costo della vita, la differenza ci sta. Il problema è che noi paghiamo l’energia più cara anche di Paesi a noi vicini, in cui il reddito medio è ben più elevato. Non solo nelle colonnine pubbliche, ma anche a casa, come ha dimostrato un’indagine pubblicata di recente da una società irlandese specializzata, Switcher. Anche Francia e Germania fanno meglio di noi, che siamo quartultimi, mentre la Romania è quintultima. Ma ci sono mercati in cui il costo dell’energia è meno della metà. Diciamo che in Italia ci sono tutte le condizioni per affossare l’auto elettrica: governo ostile e prezzo dell’energia ai massimi.

