Roma a due facce: nuove colonnine e vecchi problemi

Roma a due facce: da un lato si installano nuove colonnine, ora anche HPC molto rapide, dall’altro si moltiplicano le segnalazioni di ricariche mai attivate. Ricordiamo che la mail per scrivere a Vaielettrico risponde è info@vaielettrico.it

Roma a due facce: le aperture di nuove ricariche si susseguono, anche HPC…

Cominciamo dalle buone notizie. Le nuove installazioni procedono a ritmo spedito e, in rapporto al numero di auto elettriche in circolazione, non si può dire che la capitale non sia attrezzata. Del resto Roma è una città ad alta vocazione turistica e offrire anche in questo un servizio adeguato ai tanti turisti stranieri è indispensabile. Da ultimo ci segnalano che è stata attivata una nuova stazione HPC nell’area di Parco de Medici. L’apertura di deve a Ewiva, la joint venture creata da Enel e Volkswagen proprio per le ricariche ad alta potenza. In questo caso parliamo di sei colonnine con potenza di 150 o 300kW, fornite dall’Alpitronic di Bolzano. Su Linkedin Marco Arcangioli, un addetto ai lavori, fa notare che “le colonnine si trovano a pochi passi da numerosi esercizi commerciali. Compresi bar, ristoranti ed anche un cinema“. Insomma, location in cui trascorrere il tempo (contenuto) in cui la batteria si ricarica.

…ma troppe colonnine non funzionano o non sono mai stata attivate

Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia: sempre più spesso ci arrivano dalla capitale segnalazioni di colonnine non funzionanti o, peggio, mai attivate. Pochi giorni fa Mario Pagnoni, un lettore, ci ha scritto che la ricarica Be Charge di piazza del Tempio di Diana, prima attiva, da alcuni mesi è stata disattivata. Adesso un’altra segnalazione arriva da Guido Lovaglio, che parla di ricarica fantasma: “La presente per segnalare la colonnina a Roma in Viale Erminio Spalla installata in estate 2023 e mai attivata, ormai soggetta al solo disfacimento e degrado, vedi foto allegata“. Il commento del lettore all’immagine che pubblichiamo qui a fianco parla giustamente di “ricariche elettriche fantasma“. È una situazione imbarazzante, che dà della mobilità elettrica un’immagine sbagliata, legata a incuria e degrado. Chi ha installato queste colonnine dovrebbe far sentire la propria voce e ottenere l’attivazione. Oppure rimuoverle.