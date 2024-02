Colonnine inattive a Torino e Roma, che succede?

Colonnine inattive a Torino e Roma, che cosa succede? I lettori continuano a segnalare guasti mai riparati o mancate attivazioni da un anno e più. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri questi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Colonnine inattive a Torino e Roma: mai accese o spente e non ripristinate…

“Volevo segnalare l’ennesima colonnina Be Charge presente da un anno ed ancora non attivata…..È inutile poi parlare di ritardi, di crisi dell’elettrico, quando le case fornitrici (ad alto prezzo) non attivano nemmeno le loro colonnine….La ricarica in questione è in via Correggio, a Torino. E le strisce gialle al suolo riservate per la ricarica si stanno già decolorando…”. Federico Fava

“Faccio presente che a Roma la colonnina di ricarica Be Charge sita a piazza del Tempio di Diana, prima attiva, da alcuni mesi è stata disattivata. Per quello che dicono essere un problema amministrativo. Per caso voi avete notizie più precise?“ Mario Pagnoni

Le ricariche spente, un male tutto italiano