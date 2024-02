Rilanciare la Lancia ha senso? No per i media francesi

Rilanciare la Lancia ha senso? Non per i media francesi. La presentazione della Ypsilon, prevista per il 14, è snobbata Oltralpe e c’è è addirittura chi si chiede…

Rilanciare la Lancia? “È un marchio così polveroso…”

Prima della crisi degli ultimi decenni, la Francia è sempre stata un mercato importante per la Lancia. Ma ora, alla vigilia della presentazione del primo modello della rinascita elettrica, arrivano attacchi pesanti al marchio torinese. Il sito più importante sulla mobilità elettrica, Automobile Propre, si chiede addirittura se ha senso che la Lancia continui ad esistere. E, in in un corsivo firmato Jamais Content (l’Eterno Scontento), la conclusione è che no, non c’è motivo per insistere su un marchio così “poussiéreux” “polveroso“. Non è che ai francesi manchino i marchi di limitato o scarso successo, soprattutto nel settore premium. Da anni la Renault cerca di spingere Alpine e Peugeot-Citroen insiste su DS, con un successo oggettivamente limitato. Non per questo la stampa locale ne chiede la cancellazione, aggrottando invece il sopracciglio quando in ballo ci sono marchi italiani. Pieni di storia e anche di acciacchi, sì, ma tuttora in vita.

“Non c’è davvero niente da festeggiare”

“Da appassionato di auto, potrei essere felice di veder rinascere un marchio storico, come è stato il caso di Alpine. Ma qui subentra la parte sgradevole, Lancia no grazie, non c’è davvero niente da festeggiare“. Quindi: Alpine merita l’ennesima chance, Lancia (con una storia ben più gloriosa del brand francese) merita di essere giudicata al capolinea. E sotterrata nel cimitero dei marchi italiani defunti, con Autobianchi e tantissimi altri. Vedremo che accoglienza ha la Nuova Ypsilon: in fin dei conti non è la prima volta che la Lancia viene data per morta, ma riesce poi a risollevarsi dalle proprie ceneri. Ventun anni fa si disse che il modello precedente della Ypsilon sarebbe stata l’ultima freccia all’arco della marca torinese. Le aspettative erano modeste, ma fu un successo. Grazie anche alle idee di un giovane direttore marketing come Luca De Meo (ora n.1 Renault) e e alla matita di un promettente designer come Flavio Manzoni (ora in Ferrari). Chissà che anche nel 2024…