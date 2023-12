Ricarico al massima a 40 kW con la ID.3, possibile?

Ricarico al massima a 40 kW con la mia ID.3, possibile? Monica ha acquistato una Volkswagen ID.3 usata ed è molto delusa dalla potenza di ricarica. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ricarico al massima a 40 kW, mi sento presa in giro…

“Dopo aver ascoltato tanti vostri video, mi son decisa ad acquistare una Volkswagen ID.3 usata di soli 2 anni. Tutto bene, fino a quando faccio il mio primo viaggio lungo. Forlì-Tarcento. Le famose colonnine fast non sono mai fast! Sono arrivata a 40 kW al massimo! Alla fine il viaggio è durato un’eternità! Un incubo! Parlando con altri automobilisti, e con il call center della Be Charge, il problema è la potenza della corrente che viene dalla rete fornita alla colonnina. Problema più o meno molto diffuso! Così non va. Da entusiasta, ora mi sento presa in giro. Tutto questo parlare della ricarica completa in 30 minuti non esiste in realtà 😰. E se potessi la ridarei indietro e aspetterei ancora… Dovreste almeno voi dire la verità!“. Monica Malisano

Non c’è sufficiente trasparenza su questo problema

Risposta. Lamentele di questo tipo sono molto ricorrenti. Si pensa di poter fare affidamento su potenze di ricarica (e quindi su tempistiche) che nella realtà non ci vengono garantite. Ma il prezzo che paghiamo alla colonnina è legato a una potenza che si rivela solo teorica e di cui usufruiamo solo in parte. Poche settimane fa abbiamo pubblicato una protesta analoga inviataci da un lettore genovese dopo una ricarica in una stazione Duferco. Oggi registriamo l’irritazione di Monica, che non è certo mitigata dalla spiegazione offerta dal call center di Be Charge. Su questi temi, a nostro modo di vedere, i gestori delle grandi reti di ricarica non offrono spiegazioni con sufficiente trasparenza Limitandosi ad affidare ai call center risposte pre-confezionate alle lamentele più comuni. Nel grafico sopra Fastned ha fotografato la curva di ricarica in DC della ID.3 nelle tre versioni, con batteria da 45, 58 e 82 kWh: ai 40 kW segnalati dalla lettrice si scende solo nell’ultimissima fase della curva di riempimento. Dunque…