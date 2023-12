Paghiamo la ricarica per potenze non erogate? È il quesito che ci pone Marco dopo un rifornimento alla Duferco: colonnina da 100 kW, ma potenza reale… Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Paghiamo la ricarica per potenze…? La mia esperienza alla Duferco

“Durante i miei viaggi a Busalla, il luogo di ristoro dei cavalli è rappresentato dalle due stazioni Duferco (22kWAC + 100kWDC) nei pressi della Coop in via Milite Ignoto. Sempre attivi, in ordine, puliti, mai troppo affollati. Spesa e riparti. Anche se la potenza di ricarica in DC non ha mai raggiunto i 100, ma circa la metà, non ho mai pensato fosse un problema. Ma ieri mattina spingeva a 9, max 10 kW. Ho chiamato il call center per capire se vi fossero problemi e potessero aprire un pò i rubinetti. Il suggerimento della gentilissima operatrice è stato quello di provare con l’erogatore 2. In effetti la ricarica è ripartita a 21kW, non sono 100, ma nemmeno 9 e me la sono fatta andare bene fermandomi un pò di più al supermercato. Duferco (e non solo) applica le tariffe per TIPO di colonnina. Quindi se non avessi avuto il pacchetto A2A medium, con prestazioni da quick avrei dovuto pagare la tariffa da ultrafast?“. Marco Benatti

La tariffa si fa per il top di erogazione, anche se in realtà…

Risposta. La tariffa è stabilita in base alla potenza massima che la colonnina può erogare. Di fatto parametrandola all’investimento necessario per costruzione e mantenimento. Ma, come sappiamo per esperienza, la potenza reale di ricarica è tutt’altra storia. Dipende anzitutto da quanto può accettare la batteria dell’auto, ma anche dalle condizioni climatiche e dal livello di riempimento della batteria. È noto che, per esempio, più ci si avvicina al 100% e più la potenza decresce. Un test interessante è stato fatto pochi giorni fa da Paolo Mariano, i risultati li trovate nel VIDEO qui sotto. Sono tutti fattori che al gestore della colonnina non interessano: lui ti dà un certo tipo di servizio, affari tuoi essere o meno in grado di sfruttarlo appieno. Forse su un tema del genere sarebbe interessante sentire l’Antitrust, l’Autorità che vigila sulla correttezza del mercato. Ma al momento non ci risulta che il problema sia stato sollevato e a 100 kW si paga la tariffa ultrafast.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube