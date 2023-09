Ricariche spesso impossibili, sono partito col diesel

Ricariche spesso impossibili: Roberto è soddisfatto della sua Tesla, ma non dei problemi avuti alle colonnine. Serve un tutor, magari un webinar. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ricariche spesso impossibili: in vacanza col diesel e non con la Tesla

“Ho una Tesla Model 3 da circa 6 mesi, 10.000 km percorsi senza problemi di distanze per ora. Ho una Comfort Zone ottimale per un’auto elettrica: fotovoltaico a casa, prossimamente anche in azienda e 5.000 km gratuiti nei Supercharger Tesla. Ad inizio di Settembre volevo fare un week end ad Alleghe (BL) con suoceri ultraottantenni. Tra andata, gite nelle Dolomiti , ritorno a casa avevo previsto circa 800 km. Scarico apps Electromaps, Enel X Way, Be Charge, ABRP e cerco le colonnine (sono iscritto a Electromaps e Enel x senza Carta credito). Cerco su un paio di app e trovo una ricarica Powy nel lungo lago di Alleghe. Non avendo attivato pagamenti e dopo aver tentato in modo veloce di capire alcune cose ho rinunciato , sono partito con la macchina diesel“.

Non si potrebbe organizzare un webinar per insegnarci come muoversi tra le app?

“Arrivato a destinazione, sono andato a vedere queste due colonnine , situate all’interno del park di un Hotel. Il park era pieno e dove avrei dovuto ricaricare erano parcheggiate due auto termiche, anche la sera dopo!!. Purtroppo, se non collegata nessuna BEV, l’app non lo segnalava. Ho chiesto informazioni all’hotel: le colonnine non sono di loro proprietà, se i clienti erano maleducati non potevano fare nulla. Altre app segnalavano altre colonnine nel giro di 10 km circa, ma non le ho trovate. Forse sono io che non sono in grado di muovermi tra le app, consultarle, programmare i viaggi, etc. Chiedo: non si potrebbe organizzare un Webinar dove insegnare ad usare questi strumenti? Grazie“. Roberto

Risposta. Raccogliamo la proposta di Roberto e cercheremo di organizzare un webinar in cui spiegare come ci si organizza per la ricarica nel modo più semplice possibile. Ma siamo certi che, con un minimo di programmazione, in una zona come l’Alto Veneto si possa ricaricare senza problemi. Nella stessa Alleghe le app come ChargeMap segnalano due stazioni: una in via Lungo Lago (EVway) e una in Piazza Kennedy (Alperia Neogy). Entrambe accessibili con la tessere Enel X Way. La app della stessa Enel X Way ce ne segnala una terza in via Europa 10 ed è appunto la Powy in questione, una 22 kW in AC situata presso un hotel. E in un altro hotel, l’Alleghe Resort, c’è una ricarica Porsche. Probabilmente quella visitata inutilmente da Roberto. In questi casi (ricariche usate come parcheggi), va comunque attivata la Polizia Locale per multare chi usa le colonnine come parcheggio. È un diritto e un segno di civiltà: chi mai si sognerebbe di parcheggiare in un distributore di benzina?