Ricariche oltre quota 30 mila in Italia

Ricariche oltre quota 30 mila: per la precisione al 30 giugno in Italia risultano installati 30.704 punti di ricarica in 15.674 infrastrutture e 12.410 location.

Ricariche oltre quota 30 mila, ma l’11,5% aspetta l’attivazione

Lo scrive nella sua rilevazione trimestrale Motus-E, associazione che raggruppa tutti gli stakeholders della mobilità elettrica. Negli ultimi tre mesi c’è stata un’importante accelerazione del tasso di crescita, con un +2.847 punti di ricarica rispetto a marzo, quando si contavano 27.857 punti. Se confrontiamo i dati con giugno 2021, la crescita è di 7.429 punti di ricarica, pari al +32%. Nonostante l’aumento record, circa l’11,5% delle infrastrutture installate risulta attualmente non utilizzabile dagli utenti finali. Il motivo? Non è stato finora possibile finalizzare il collegamento alla rete elettrica da parte del distributore di energia o per altre motivazioni autorizzative. Guardando alla distribuzione geografica, il 57% circa dei punti di ricarica è distribuito nel Nord, il 23% circa nel Centro e solo il 20% nel Sud e nelle Isole.

Servono colonnine con le potenze giuste posto giusto

In termini di potenza, “il 92% dei punti di ricarica è in corrente alternata (AC), mentre l’8% in corrente continua (DC)”, spiega Motus-e, sottolineando che nell’ultimo trimestre siano soprattutto “le ricariche in DC ad aumentare. Con un +46% per i punti tra 50 e 150 kW e un +38% per i punti di ricarica con potenza superiore ai 150 kW”. In realtà il numero assoluto di ricariche è solo uno degli indicatori per capire se un Paese ha una rete efficiente. Occorre mettere le colonnine giuste nei luoghi giusti, come hanno rimarcato Gianmaria Riccardi di Enel X Way e Paolo Martini di Be Charge nell’incontro organizzato dalla società di consulenza BIP. Basta con le colonnine in mezzo al nulla, ora si punta sui luoghi più trafficati, come supermercati, alberghi, ristoranti. E anche distributori: Be Charge, per esempio, ora fa parte del gruppo ENI Plenitude e installerà colonnine rapide in tutta la rete europea del Cane a 6 zampe.