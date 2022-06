Gran consulto sul futuro automotive, guidati da BIP

Sguardo al futuro con un approccio concreto

Tra gli speaker saranno presenti i Partner BIP Andrea Ingallinera, Fabrizio Arena e Gerardo Ferracane. L’automotive e-mobility è uno dei settori più sensibili all’innovazione e alle sfide lanciate dalla transizione digitale e dalla transizione energetica. Gli scenari nati con l’elettrificazione, la connettività, il Mobility-as-a-service e la sostenibilità saranno sul tavolo dell’evento. Ma con un approccio molto concreto, dato che i top manager al tavolo sono tutti impegnati in prima linea a conciliare ogni giorno attitudine al cambiamento con risultati tangibili. Il titolo esatto dell’incontro è “The new automotive paradigm: shift into the future“. Nei prossimi giorni vi forniremo altri dettagli sui temi trattati dai relatori e dai consulenti di BIP.