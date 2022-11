Ricariche invase da abusivi anche a Catania. I vigili…

Ricariche invase da abusivi anche a Catania, ci segnala Ettore, un lettore. E anche nella città siciliana la Polizia Locale fa spallucce…Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaieletttrico.it

Ricariche invase da abusivi: serve un cartello per sanzionare questi comportamenti?

“Mercoledì 16 scorso verso le 11 al centro di Catania 2 colonnine per 4 stalli di ricarica tutti occupati. 2 legittimamente da auto collegate, ma altri 2 da auto, si ibride, ma senza alcun cavo di ricarica. Panda della Polizia Locale ferma a pochi passi: chiedo il loro intervento, ma tentano di resistere invitandomi a chiamare un loro numero telefonico, che non risponde. Dopo vari tentativi, si avvicinano, guardano e mi informano che non “possono fare nulla perché manca il cartello”. Faccio presente che però ci sono ben visibili le due colonnine di ricarica ed a terra sono chiaramente indicati gli stalli di ricarica. Di fronte ad un mio gesto di scoraggiamento, inscenano un malriuscito tentativo di intimorirmi, affermando che ora debbono piuttosto identificare me!!! Prendo foto delle targhe delle 2 auto e me ne vado. Trovo non lontano altra colonnina (con cartello verticale), con 2 posti occupati, uno in ricarica l’altro no. Chiamo quel numero, rispondono ma dopo 2 ore non è ancora arrivato nessuno. Davvero senza un cartello di segnalazione verticale degli stalli di ricarica, chi li occupa abusivamente non può essere sanzionato?“. Ettore Imperatrice

Eppure il Codice della Strada parla molto chiaro…

Risposta. Sarebbe il caso che il Ministero chiarisse una volta per tutte come vanno indicate le stazioni di ricarica, per togliere anche questo alibi alle Polizie Locali. Da quel che ne sappiamo, l’unica indicazione contenuta nel Codice della strada è quella pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2021. Il testo si limita a stabilire questo: “Aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. Il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o se hanno completato da oltre un’ora l’operazione”. Non ci sono indicazioni per stabilire come debbano essere identificati gli stalli di ricarica, né che serva un segnale di divieto di sosta per chi non ricarica. Constatiamo comunque che le Polizie Locali un po’ in tutta Italia si rifiutano di intervenire per applicare una norma del Codice. Se c’è un motivo che non conosciamo, saremmo lieti di condividerlo con i nostri lettori.