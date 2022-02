Parcheggiano nelle ricariche e ti insultano pure

Parcheggiano nelle ricariche, senza averne diritto, e se chiedi di liberare lo stallo ti insultano pure. Altri due lettori segnalano e protestano. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Parcheggiano nelle ricariche e nessuno interviene, tantomeno i Vigili

“Ciao ragazzi. Ma si può essere così cafoni come quello di questa Panda termica? Guardate cosa ho dovuto fare per ricaricare. La foto è stata scattata in pieno centro a Milano: una ricarica acrobatica“. Luca Masali

“Oggi ho questionato con i proprietari di due auto termiche parcheggiate abusivamente negli stalli di una stazione Enel x a Trento. Uno mi ha anche preso la targa. Ho subito chiamato i vigili di Trento, i quali mi hanno risposto che loro non avrebbero potuto intervenire. Possibile??? E noi come ci difendiamo?? Questo mi ha pure preso la targa e un bel giorno mi ritroverò una sorpresina, quindi beffa e danno“. Manuela C.

Gli abusivi vanno rimossi, lo dice il nuovo Codice

Come spesso avviene in Italia l’aggressività e la maleducazione vincono prevalgono su hi vorrebbe solo far rispettare le regole. Anche in questo caso le norme ci sono, ma nessunole fa rispettate. Il governo si è occupato del problema delle occupazioni abusive degli stalli di ricarica nelle recenti modifiche al Codice della strada. C’è una voce proprio per le “Aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici”. Si chiarisce che “il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. E che “il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o se hanno completato da oltre un’ora l’operazione”. Quindi: gli stalli di ricarica non sono il refugium peccatorum di chi, non trovando posto, piazza il vecchio diesel davanti alla colonnina. Il problema, come sempre, è legato all’applicazione della norma: ci segnalano di altre Polizie municipali restie a intervenire. Proprio come accaduto a Manuela, con l’aggiunta di un bella sequela di insulti.